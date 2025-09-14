stile e Trend
Anna Tatangelo, qual è il nome che ha scelto per la seconda figlia e il suo significato

Anna Tatangelo ha fatto il gender reveal in diretta tv durante la prima puntata di Verissimo: ecco qual è il sesso del bebè che aspetta e il nome che ha scelto per lui/lei.
A cura di Valeria Paglionico
Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico della sua vita: a 15 anni dall'arrivo di Andrea D'Alessio, è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa qualche mese fa, mostrandosi per la prima volta sui social col pancione e lasciando di stucco i fan che non sapevano neppure che avesse ritrovato l'amore. Ora non si nasconde più e, tra tubini fasciantie top aderenti, rivela tutta la femminilità di un corpo in dolce attesa. Ieri è stata tra gli ospiti di Verissimo e, oltre ad aver parlato della relazione vissuta in forma privata col futuro papà, ha anche fatto il gender reveal in diretta tv: ecco il sesso del bebè in arrivo e il nome che ha scelto per lui/lei.

Il gender reveal di Anna Tatangelo

Meravigliosa in bianco con un tubino midi che le lasciava le spalle nude (e che metteva in risalto il meraviglioso pancione), Anna Tatangelo ha rivelato il sesso del bebè che aspetta in diretta tv durante la prima puntata di Verissimo. Presto metterà al mondo una femminuccia e la chiamerà Beatrice. Come ha scelto questo nome? Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ha spiegato che lei e Giacomo inizialmente erano indecisi sul nome, mentre suo figlio Andrea aveva sempre avuto le idee chiare. È stato proprio quest'ultimo a proporre Beatrice fin dal primo momento e alla fine i due futuri genitori hanno deciso di dargli retta.

Il significato del nome Beatrice

Cosa significa Beatrice? Si tratta di un nome che deriva dal latino Beatrix, letteralmente "colei che rende felici" o "colei che dà beatitudine", ed era molto usato nell'età imperiale. Successivamente è stato apprezzato dai cristiani, che hanno continuato a diffonderne l'uso, anche se a renderlo celebre è stato Dante Alighieri nella Divina Commedia. La sua Beatrice, la donna che amava, è diventata un simbolo di purezza, fede e grazia divina. Ad oggi Beatrice è tra i nomi italiani più gettonati, festeggia l'onomastico il 18 gennaio e sottintende la presenza di una personalità sensibile ma schiva, ferma e incline alle belle arti.

