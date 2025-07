Il nuovo look premaman di Anna Tatangelo è con la canotta coi capezzoli d’oro

Anna Tatangelo è incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare alle apparizioni sui palcoscenici più ambiti del momento. Il suo ultimo look premaman? È con un originale top con i capezzoli gioiello total gold.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: a 15 anni dalla nascita di Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi D'Alessio, è di nuovo incinta. Aspetta il suo secondogenito dal fidanzato Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc, e non potrebbe essere più felice. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta, poi ha annunciato la gravidanza a sorpresa mostrando un pancione già molto evidente. Avendo vissuto il nuovo amore lontana dai riflettori, la cosa ha lasciato di stucco molti followers che non sapevano neppure che avesse un compagno. Ora la cantante non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare agli impegni lavorativi, anzi, sta apparendo spesso in pubblico con dei look premaman moderni e glamour.

Lo stile premaman di Anna Tatangelo

Dite addio ai look premanan caratterizzati da silhouette oversize e coprenti, il trend del momento per le future mamme è quello di esaltare il pancione con tubini, crop top e abiti fascianti. Lo ha capito bene Anna Tatangelo che, nonostante la gravidanza, sta continuando ad apparire sui palcoscenici italiani più ambiti. Slip dress di seta, canotte scollate, pencil skirt di pelle: la cantante non ha modificato affatto il suo armadio a causa delle forme della dolce attesa. Qualche giorno fa l'avevamo vista a Battiti Live con giacca-gilet e pantaloni trasparenti, ora la ritroviamo sui social in una nuova versione glamour all'interno di un album dedicato alle sue esibizioni col pancione, accompagnato dalla didascalia "Non ero pronta a tutto questo amore".

Anna Tatangelo con la canotta coi capezzoli

Il top con i capezzoli di Anna Tatangelo

Cosa ha indossato di recente Anna Tatangelo sul palco? Immortalatasi in auto poco prima dello show con la mano sul pancione, ha sfoggiato una gonna midi di pelle in verde militare, un modello a vita bassa e leggermente scampanato, Lo ha abbinato a una canotta dal dettaglio insolito: a primo impatto sembra essere un normale smanicato in cotone bianco ma, osservando bene, ha delle applicazioni d'oro a forma di capezzoli sul seno.

Top All Hours

Il capo sembra essere quello del brand All Hours (che sul sito ufficiale viene venduto a 170 euro). Bracciali etnici al polso, stivali tabacco e sorriso stampato sulle labbra: Anna è letteralmente raggiante in gravidanza e a quanto pare non intende rinunciare allo stile fashion e provocante che da sempre la contraddistingue.