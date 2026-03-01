Sayf senza le trecce dopo Sanremo 2026: il nuovo look per lo speciale di Domenica In

Sayf è tornato sul palco dell’Ariston per lo Speciale Sanremo di Domenica In e lo ha fatto con un nuovo hair look: ecco il risultato.

Sayf ha partecipato al Festival di Sanremo per la sua prima volta ma può dirsi pienamente soddisfatto del risultato raggiunto: non si è solo fatto conoscere dal grande pubblico, ha anche conquistato il secondo posto con Tu mi piaci tanto, sbaragliando la concorrenza dei big molto più famosi. Nel corso delle serate ha sorpreso tutti col suo talento, col suo stile iper moderno e con le sue acconciature sopra le righe ma ora sembra aver cambiato registro: ecco come si è presentato allo Speciale Sanremo di Domenica In.

I dread di Sayf a Sanremo 2026

Cosa ha reso iconica la partecipazione di Sayf a Sanremo 2026? Il suo stile underground fatto di silhouette oversize e dettagli iper contemporanei, oltre che l'acconciatura fuori dal comune. Adam Viacava (alias Sayf) ha sempre sfoggiato dei lunghi dread ma sul palco dell'Ariston li ha intrecciati, lasciando sciolti e a effetto twist (ovvero girati su loro stessi) oppure legandoli in originali chignon dai volumi extra. Come se non bastasse, ha reso la frangetta micro a effetto baby hair il suo marchio di fabbrica, trasformandosi nell'icona fashion più "ribelle" del Festival.

Sayf dice addio ai dread intrecciati

Oggi, in occasione del tradizionale Speciale Sanremo di Domenica In che va in onda ogni anno poche ore dopo la finale, Sayf è arrivato sul palco dell'Ariston in compagnia della mamma, dando l'ennesima prova del fatto che è la donna più importante della sua vita. Ha inoltre rivelato un inedito hair look. Ha sciolto le trecce e ha lasciato i dread sciolti, legandoli semplicemente con un elastico per non tenerli "in disordine". Niente giacche o completi eleganti, ha preferito la comodità di un look oversize con pantaloni molto ampi e camicia coordinata in marrone scuro.