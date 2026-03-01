Sayf, il vero underdog di Sanremo 2026: con lo stile fuori dagli schemi conquista il podio di Sanremo 2026

A sorpresa Sayf conquista il podio di Sanremo 2026, arrivando al secondo posto della classifica finale. Il giovane cantante ha portato sul palco il suo stile fuori dagli schemi ed è riuscito a emergere nella marea di look tutti uguali e standardizzati.

Sayf nella serata finale di Sanremo 2026

Nelle nostre pagelle di stile vi avevamo detto che Sayf era il vero underdog di Sanremo 2026. Il cantante zitto zitto è riuscito a conquistare il podio del Festival, scalando la classifica e arrivando a un passo dalla vittoria nella 76esima edizione della kermesse canora, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci. Sayf arriva in vetta grazie a un brano forte e orecchiabile e anche grazie al suo stile super cool.

Dopo la prima apparizione di Sayf sul carpet inaugurale non si faceva altro che parlare dei suoi lunghi dread, alcuni si chiedevano il perché dei baby hair pettinati come fossero una piccola frangetta. Insomma il primo approccio con il grande pubblico non è stato dei migliori. Dopo gli iniziali dubbi, dovuti anche al fatto che non molti conoscevano il cantante, pian piano Sayf ha conquistato tutti con la sua musica e anche con il suo stile, fino ad è arrivare al secondo posto della classifica finale di Sanremo 2026.

Sayf in Roberto Cavalli con gioielli Tiffany&Co. sul red carpet inaugurale

Chi ha vestito Sayf a Sanremo 2026

Ripercorriamo il percorso di stile del cantante, curato dalla stylist Carlotta Aloisi, che ha iniziato la sua avventura sanremese sfoggiando un look molto rock e sfilando sul carpet inaugurale con una grossa pelliccia di Roberto Cavalli, abbinata a gioielli Tiffany&Co. da quasi 70mila euro. Poi sul palco della prima serata Sayf è apparso con un completo gessato di GCDS che aveva portato un tocco originale in una puntata decisamente sotto tono, piena di look scuri e tutti uguali, per la maggior parte banali. In quell'occasione Sayf aveva iniziato a mostrare la sua personalità.

Sayf in GCDS

Sono arrivati poi i cristalli e il luccichio con il look firmato Moschino, composto da una camicia sparkling che diventava tutt'uno con la cravatta, decorata anche questa dagli stessi inserti lucenti. Qui l'asticella si alza, il pubblico inizia a prestare maggiore attenzione al cantante che, anche grazie al look, cattura lo sguardo e mostrando coraggio e personalità da vendere. Sayf con i cristalli emerge e spicca nella marea oscura dei look di Sanremo 2026.

Sayf in Moschino

Arriviamo poi alla serata delle cover, in cui Sayf lascia in camerino i cristalli per indossare un completo di Louis Gabriel Nouchi. Nonostante il look sia più scuro dei precedenti è azzeccato poiché gioca con proporzioni oversize, mentre il blazer viene indossato a pelle, senza niente sotto. Spunta poi sui rever della giacca una spilla, uno dei must di questo Sanremo, e per la prima volta i lunghi dread sono raccolti in un'acconciatura che lascia il volto libero.

Sayf in Louis Gabriel Nouchi nella serata delle cover

Sayf chiude in bellezza, scegliendo il bianco per la finale di Sanremo 2026. Il look è ancora firmato Moschino ed è composto da un completo loose fit in cui è protagonista una giacca molto particolare, caratterizzata da un orlo che finisce con lunghe frange, le quali ricordano i dread del cantante. Anche qui l'outfit è completato con una spilla appuntata sul blazer, in questo caso si tratta di una rosa con stelo a spine in oro giallo.

Sayf in Moschino nella serata finale di Sanremo 2026

Che altro dire? Sayf è la dimostrazione che non bisogna sparare fuochi d'artificio per conquistare il pubblico e arrivare in alto. Basta il talento, la personalità e una serie di look ben studiati, originali e diversi dagli altri.