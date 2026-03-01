Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sal Da Vinci porta a casa il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", chiudendo un percorso che dalle prime serate aveva già fatto intuire dove potesse arrivare. Il cantautore napoletano torna sul palco dell'Ariston dopo 17 anni dall'ultima partecipazione tra i Big nel 2009, quando cantò "Non riesco a farti innamorare" senza riuscire a sfondare. Questa volta è andata diversamente. È la prima vittoria napoletana a Sanremo, trentotto anni dopo Massimo Ranieri con "Perdere l'amore" nel 1988.

La vittoria arriva con 22.2% dei voti.

Un risultato che conferma quanto percepito durante tutta la serata finale: l'aderenza tra pubblico, momento storico e artista. Le ovazioni durante l'esibizione, il ballo con Mara Venier in platea, gli applausi scroscianti che non si fermavano. Tutti segnali che qualcosa stava accadendo, che non si trattava solo di una canzone che funzionava ma di qualcosa di più profondo.

Il podio di Sanremo 2026

Terzo posto per Ditonellapiaga (20.6%) e secondo posto per Sayf (21.9%). "Per sempre sì" racconta una storia d'amore lunga una vita. Sin dalle battute iniziali fotografa il giorno del matrimonio: "Poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa".

La forza del pezzo sta anche nella scelta finale: il ritornello che passa dall'italiano "Da qui, sarà per sempre sì" al dialetto napoletano "Accussì sarrà pe sempe sì". Un passaggio che non è folklore ma identità. Sal Da Vinci non ha chiesto permesso per essere se stesso sul palco dell'Ariston. E l'Italia lo ha premiato proprio per questo.