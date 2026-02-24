Sayf come Tony Effe: indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di Sanremo

Sayf

Sanremo 2026 segna il debutto all'Ariston di Sayf, nome d'arte di Adam Sayf Viacava, conosciuto soprattutto per il successo di "Sto bene al mare", realizzata in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Al Festival porterà il brano "Tu mi piaci tanto" e, stando alla sfilata del Green Carpet inaugurale, porterà anche tanto stile. Il giovane artista italo-tunisino, infatti, si è distinto nella serata di lunedì col suo outfit, impreziosito da gioielli di enorme valore. Si va verso un nuovo "caso Tony Effe"?

Il look di Sayf

Se Ditonellapiaga ha puntato su una pelliccia corta black&white in versione Crudelia De Mon, Sayf invece ha scelto un modello lungo lasciato aperto sul davanti. Il rapper ha indossato nella serata inaugurale del Festival una T-shirt bianca con camicia a righe e un paio di jeans casual. Un outfit semplice? Tutt'altro, considerato che nascondeva degli accessori preziosissimi.

Sayf indossa gioielli Tiffany&Co.

Il cantante, infatti, ha sfoggiato le creazioni di Tiffany&Co. e come lui anche il collega Tredici Pietro. Questi gioielli di lusso l'anno scorso alla kermesse sono finiti al centro della polemica e insieme a loro anche Tony Effe. Facciamo un passo indietro e torniamo a febbraio 2025. Nella precedente edizione della gara, Tony Effe ha fatto molto parlare di sé in tutte le serate, perché ha portato sul palco gli inconfondibili gioielli della prestigiosa Maison, caratterizzati da un design unico, immediatamente riconducibile al brand anche solo con una rapida occhiata.

Il look di Sayf

Questa sorta di "pubblicità" è stata oggetto di molte polemiche, difatti quest'anno il regolamento Rai è stato modificato ed è diventato molto più rigoroso per quanto riguarda l'esposizione dei marchi: non ci potranno essere brand in vista e in caso di violazione e multa la responsabilità ricadrà sul cantante stesso, non sull'emittente. Sayf per il Green Carpet ha scelto tre accessori. Una è la collana in oro giallo e diamanti Tiffany Titan by Pharrell Williams.

Collana Tiffany&Co.

Si ispira a Poseidone e al suo tridente: costa 49.900 euro. Appartengono alla stessa collezione (la prima ideata per il brand dal famoso artista) anche i luminosissimi orecchini con pavé di diamanti incastonati in oro giallo: costano 4500 euro. Infine ha aggiunto il bracciale rigido Tiffany T T1, inconfondibile anche questo grazie all'iconico motivo della Maison: è ispirato a un bracciale d'archivio del 1975 e costa 16.900 euro. Il valore totale è pari a 71.300 euro. Come si comporterà, dunque, Sayf sul palco? Porterà all'Ariston i gioielli visti sul Green Carpet?