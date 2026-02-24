Ditonellapiaga gioca coi colori: sfila con le scarpe diverse sul Green Carpet di Sanremo

Ditonellapiaga sul Green Carpet sanremese

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 23 febbraio ha ufficialmente dato il via al momento televisivo più atteso dell'anno: il Festival di Sanremo. La gara canora comincerà questa sera, ma come di tradizione l'evento che apre le porte alla kermesse è la sfilata dei cantanti sul Green Carpet. Non è solo un modo per celebrare i protagonisti dell'edizione e dare loro un caloroso benvenuto al Teatro Ariston, ma è anche un modo per cominciare a farsi un'idea di ciò che gli artisti porteranno sul palco stilisticamente parlando. Il Festival non è solo musica, ma è sempre più anche moda, styling, immagine, abiti, accessori. Tutto contribuisce a far parlare, a costruire l'esibizione, a completare la performance. Ditonellapiaga, per esempio, col suo look del Green Carpet si è già distinta come una delle più fashion di quest'anno.

Il look di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga, nome d'arte della cantautrice Margherita Carducci, ha sfilato sul Green Carpet sanremese con un look originale non è passato inosservato. I dettagli hanno fatto la differenza, rendendo l'outfit davvero unico e particolare: costruito appositamente per distinguersi e spiccare. La cantante ha sfoggiato una maxi pelliccia black&white di DSQUARED2: una sorta di Crudelia De Mon insomma, ma moderna, irriverente e trendy.

Ditonellapiaga in DSQUARED2

Infatti ha dato un tocco speciale al tutto con i collant velati neri a pois, il fiocco tra i capelli raccolti in una coda alta e persino un paio di scarpe di colori a contrasto! Le due calzature firmate Casadei, infatti, benché identiche nel modello erano una bianca e una nera, a riprendere le nuance del capospalla. Loi styling è di Lorenzo Oddo, che in questa edizione della kermesse segue anche Levante e Olly. A Fanpage.it ha anticipato che la cantante indosserà nelle serate sempre gli stessi tre colori: "Ogni sera ci rifaremo gli occhi" ha confidato.

Leggi anche Sayf come Tony Effe: indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di Sanremo

Ditonellapiaga indossa scarpe Casadei

Ditonellapiaga quest'anno gareggia tra i Big con la canzone Che fastidio, un brano ironico e divertente. E questo look si sposa benissimo col significato nel brano, in cui si fa riferimento a un elenco di cose fastidiose, insopportabili, che in qualche modo creano "attrito": proprio come un paio di scarpe in colori diversi che proprio non ti aspetti a una sfilata.