Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva a Sanremo 2026 (qui però costano 70mila euro)

Dopo che la pin mania ha contagiato gli sportivi e il pubblico delle Olimpiadi di Milano Cortina, anche a Sanremo 2026 le spille stanno conquistando la ribalta. Ai giochi invernali le spille che sono andate a ruba erano gadget distribuiti gratuitamente o venduti per pochi euro, all'Ariston, invece, spuntano veri e propri gioielli dal valore alto e realizzati con diamanti e altre pietre preziose. Già sul carpet inaugurale di Sanremo alcuni artisti, tra cui Tredici Pietro e Tommaso Paradiso avevano completato i look con spille preziose appuntate sui baveri dei cappotti. Mentre sul palco Michele Bravi, Achille Lauro, Sayf e Francesco Renga hanno scelto gioielli da portare sui rever dei blazer indossati per le diverse serata del Festival.

Spille e broche, come nasce la tendenza

La nuova tendenza che spopola a Sanremo non nasce sul palco dell'Ariston, sulle ultime passerelle di Milano e Parigi abbiamo visto una serie di look impreziositi con maxi spille. L'esempio più cool sono i look disegnati da Matthieu Blazy per Chanel, in cui spiccano broche a forma di grosse camelie appuntite, mentre nelle collezioni invernali di Giuseppe Di Morabito, Antonio Marras e Moschino spuntano maxi spille a forma di fiori che impreziosiscono gli outifit. Dalle passerelle ai look da red carpet il passo è breve: non c'è look delle star di Hollywood in cui non appaiano spille preziose, soprattutto nei look maschili.

Un tempo appannaggio dei look delle donne della monarchia inglese, che non presenziano mai a un evento pubblico senza una spilla dal particolare significato, ora questi monili vanno a caratterizzare gli outfit maschili nelle occasioni glamour. Le spille sono per gli uomini dello star system l'unico modo per aggiungere un dettaglio prezioso al look, illuminandolo con pietre preziose (vedi la spilla con l ali di Adrien Brody agli Oscar del 2025). Look delle star a parte ci sono anche state "provocazioni di stile" da parte di brand come Prada, che quest'anno aveva inserito in collezioni spille da balia in vendita a 600 euro, prezzo che ha scatenato l'ira del pubblico sui social. Ira che ha contribuito a rendere virale la costosa pin firmata.

Le spille protagoniste nei look maschili

Achille Lauro durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali era apparso all'Arena di Verona con una grossa spilla preziosa di Damiani, mentre nella terza serata di Sanremo ha completato uno dei candidi look per il palco con una broche coperta di smeraldi e diamanti, ancora firmata dalla Maison di alta gioielleria. Chi non ricorda poi le spille a forma di papavero griffate Tiffany&Co e indossate da Tony Effe lo scorso anno a Sanremo, quando scoppiò la polemica sui gioielli del cantante? Gioielli che gli furono poi tolti per evitare la diffusione di messaggi pubblicitari occulti nascosti nel look tramite l'utilizzo di gioielli riconoscibili e riconducibili al brand.

Tredici Pietro e la danza degli elettroni intorno al nucleo

Anche nell'edizione 2026 di Sanremo diversi cantanti in gara, soprattutto uomini, hanno seguito il trend delle spille preziose. Tredici Pietro sul carpet inaugurale ha sfoggiato due spille di Tiffany&Co. in oro giallo e platino con diamanti. Si tratta di creazioni firmate da Jean Schlumberger, che per la Maison di alta gioielleria ha disegnato preziosi gioielli che assomigliano a un sole in miniatura ma che in realtà raffigurano la danza degli elettroni intorno al nucleo. La più grande delle due vale ben 70mila euro.

Ancora sul carpet iniziale, Enrico Nigiotti ha completato il look con un'ape coperta di pietre applicata sul bavero della giacca, mentre nella serata delle cover si è esibito impreziosendo l'outfit scuro di Barena Venezia con una grossa broche in metallo dal mood etnico. Tommaso Paradiso ha scelto per il carpet una regale pin dall'intricato disegno e coperta di cristalli, firmata Emporio Armano. Lo stesso cantante per la prima serata del Festival ha sostituito le pin creando un particolare gioco sul taschino della giacca dove spuntavano due ferma soldi applicati a mo' di spille.

Le spille dei cantanti in gara a Sanremo 2026

Michele Bravi, sul rever del completo a quadri firmato Antonio Marras indossato nella prima puntata, aveva una mini spilla con pietre lucenti, poi ha scelto anche lui un ferma soldi dorato di Crivelli, mentre nella serata dei duetti sul completo scuro ha applicato due spille in diamanti.

Tr ai look più eleganti di Francesco Renga c'è quello in cui è protagonista un blazer Canali in velluto grigio. Sui rever in satin a contrasto il cantante applica una grossa spilla in diamanti di Pennisi che ricorda la forma di un elmo con tanto di cresta. Dalla stessa storica gioielleria milanese proviene la spilla in stile art déco, realizzata in platino e diamanti, dalla forma a margherita, che ha indossato Eros Ramazzotti sull'abito Giorgio Armani per la terza serata di Sanremo 2026, in cui si è esibito con Alicia Keys.

Sayf, la pin mania tra i cantanti più trendy

Non solo i grandi nomi della musica italiana seguono il trend, anche gli artisti più giovani non resistono all'ultima mania. Tra i cantanti più cool sul palco di Sanremo 2026 quest'anno c'è Sayf che, oltre a conquistare il pubblico con il suo brano diventato una hit, sta facendo parlare per gli outfit con maxi pellicce o con camicie coperte di cristalli. Nella serata delle cover ha poi superato la prova di stile indossando un completo di Louis Gabriel Nouchi, semplice eppure trendy grazie al fit oversize. In questa occasione il cantante indossa il blazer senza nulla sotto e soprattuto lo impreziosisce con una maxi broche con perle e cristalli.