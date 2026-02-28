stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva a Sanremo 2026 (qui però costano 70mila euro)

Dopo le Olimpiadi invernali la pin mania contagia Sanremo 2026: anche al Festival arrivano le spille, qui però non si tratta di gadget da pochi euro ma di gioielli con pietre preziose.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Marco Casola
0 CONDIVISIONI
da sinistra Sayf, Tredici Pietro, Enrico Nigiotti
da sinistra Sayf, Tredici Pietro, Enrico Nigiotti

Dopo che la pin mania ha contagiato gli sportivi e il pubblico delle Olimpiadi di Milano Cortina, anche a Sanremo 2026 le spille stanno conquistando la ribalta. Ai giochi invernali le spille che sono andate a ruba erano gadget distribuiti gratuitamente o venduti per pochi euro, all'Ariston, invece, spuntano veri e propri gioielli dal valore alto e realizzati con diamanti e altre pietre preziose. Già sul carpet inaugurale di Sanremo alcuni artisti, tra cui Tredici Pietro e Tommaso Paradiso avevano completato i look con spille preziose appuntate sui baveri dei cappotti. Mentre sul palco Michele Bravi, Achille Lauro, Sayf e Francesco Renga hanno scelto gioielli da portare sui rever dei blazer indossati per le diverse serata del Festival.

Achille Lauro con spilla Damiani
Achille Lauro con spilla Damiani

Spille e broche, come nasce la tendenza

La nuova tendenza che spopola a Sanremo non nasce sul palco dell'Ariston, sulle ultime passerelle di Milano e Parigi abbiamo visto una serie di look impreziositi con maxi spille. L'esempio più cool sono i look disegnati da Matthieu Blazy per Chanel, in cui spiccano broche a forma di grosse camelie appuntite, mentre nelle collezioni invernali di Giuseppe Di Morabito, Antonio Marras e Moschino spuntano maxi spille a forma di fiori che impreziosiscono gli outifit. Dalle passerelle ai look da red carpet il passo è breve: non c'è look delle star di Hollywood in cui non appaiano spille preziose, soprattutto nei look maschili.

Enrico Nigiotti con la spilla a forma di ape sul carpet inaugurale
Enrico Nigiotti con la spilla a forma di ape sul carpet inaugurale

Un tempo appannaggio dei look delle donne della monarchia inglese, che non presenziano mai a un evento pubblico senza una spilla dal particolare significato, ora questi monili vanno a caratterizzare gli outfit maschili nelle occasioni glamour. Le spille sono per gli uomini dello star system l'unico modo per aggiungere un dettaglio prezioso al look, illuminandolo con pietre preziose (vedi la spilla con l ali di Adrien Brody agli Oscar del 2025). Look delle star a parte ci sono anche state "provocazioni di stile" da parte di brand come Prada, che quest'anno aveva inserito in collezioni spille da balia in vendita a 600 euro, prezzo che ha scatenato l'ira del pubblico sui social. Ira che ha contribuito a rendere virale la costosa pin firmata.

Leggi anche
A Sanremo 2026 tornano i gioielli "vietati" l'anno scorso a Tony Effe: perché non sono più censurati?
Tommaso Paradiso in Emporio Armani sul carpet inaugurale
Tommaso Paradiso in Emporio Armani sul carpet inaugurale

Le spille protagoniste nei look maschili

Achille Lauro durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali era apparso all'Arena di Verona con una grossa spilla preziosa di Damiani, mentre nella terza serata di Sanremo ha completato uno dei candidi look per il palco con una broche coperta di smeraldi e diamanti, ancora firmata dalla Maison di alta gioielleria. Chi non ricorda poi le spille a forma di papavero griffate Tiffany&Co  e indossate da Tony Effe lo scorso anno a Sanremo, quando scoppiò la polemica sui gioielli del cantante? Gioielli che gli furono poi tolti per evitare la diffusione di messaggi pubblicitari occulti nascosti nel look tramite l'utilizzo di gioielli riconoscibili e riconducibili al brand.

Michele Bravi in Antonio Marras nella prima serata del Festival
Michele Bravi in Antonio Marras nella prima serata del Festival

Tredici Pietro e la danza degli elettroni intorno al nucleo

Anche nell'edizione 2026 di Sanremo diversi cantanti in gara, soprattutto uomini, hanno seguito il trend delle spille preziose. Tredici Pietro sul carpet inaugurale ha sfoggiato due spille di Tiffany&Co. in oro giallo e platino con diamanti. Si tratta di creazioni firmate da Jean Schlumberger, che per la Maison di alta gioielleria ha disegnato preziosi gioielli che assomigliano a un sole in miniatura ma che in realtà raffigurano la danza degli elettroni intorno al nucleo. La più grande delle due vale ben 70mila euro.

Tredici Pietro con spille Tiffany&Co. sul carpet inaugurale
Tredici Pietro con spille Tiffany&Co. sul carpet inaugurale

Ancora sul carpet iniziale, Enrico Nigiotti ha completato il look con un'ape coperta di pietre applicata sul bavero della giacca, mentre nella serata delle cover si è esibito impreziosendo l'outfit scuro di Barena Venezia con una grossa broche in metallo dal mood etnico. Tommaso Paradiso ha scelto per il carpet una regale pin dall'intricato disegno e coperta di cristalli, firmata Emporio Armano. Lo stesso cantante per la prima serata del Festival ha sostituito le pin creando un particolare gioco sul taschino della giacca dove spuntavano due ferma soldi applicati a mo' di spille.

La spilla di Enrico Nigiotti nella serata delle cover a Sanremo 2026
La spilla di Enrico Nigiotti nella serata delle cover a Sanremo 2026
Tommaso Paradiso in Emporio Armani nella prima serata del Festival
Tommaso Paradiso in Emporio Armani nella prima serata del Festival

Le spille dei cantanti in gara a Sanremo 2026

Michele Bravi, sul rever del completo a quadri firmato Antonio Marras indossato nella prima puntata, aveva una mini spilla con pietre lucenti, poi ha scelto anche lui un ferma soldi dorato di Crivelli, mentre nella serata dei duetti sul completo scuro ha applicato due spille in diamanti.

La spilla ferma–soldi di Michele Bravi di Crivelli
La spilla ferma–soldi di Michele Bravi di Crivelli
Michele Bravi nella serata delle cover con spille di diamanti
Michele Bravi nella serata delle cover con spille di diamanti

Tr ai look più eleganti di Francesco Renga c'è quello in cui è protagonista un blazer Canali in velluto grigio. Sui rever in satin a contrasto il cantante applica  una grossa spilla in diamanti di Pennisi che ricorda la forma di un elmo con tanto di cresta. Dalla stessa storica gioielleria milanese proviene la spilla in stile art déco, realizzata in platino e diamanti, dalla forma a margherita, che ha indossato Eros Ramazzotti sull'abito Giorgio Armani per la terza serata di Sanremo 2026, in cui si è esibito con Alicia Keys.

Francesco Renga con spilla Pennisi nella prima serata di Sanremo 2026
Francesco Renga con spilla Pennisi nella prima serata di Sanremo 2026
Eros Ramazzotti con spilla Pennisi in platino e diamanti sul palco della terza serata di Sanremo 2026
Eros Ramazzotti con spilla Pennisi in platino e diamanti sul palco della terza serata di Sanremo 2026

Sayf, la pin mania tra i cantanti più trendy

Non solo i grandi nomi della musica italiana seguono il trend, anche gli artisti più giovani non resistono all'ultima mania. Tra i cantanti più cool sul palco di Sanremo 2026 quest'anno c'è Sayf che, oltre a conquistare il pubblico con il suo brano diventato una hit, sta facendo parlare per gli outfit con maxi pellicce o con camicie coperte di cristalli. Nella serata delle cover ha poi superato la prova di stile indossando un completo di Louis Gabriel Nouchi, semplice eppure trendy grazie al fit oversize. In questa occasione il cantante indossa il blazer senza nulla sotto e soprattuto lo impreziosisce con una maxi broche con perle e cristalli.

Sayf nella serata delle cover a Sanremo 2026
Sayf nella serata delle cover a Sanremo 2026
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva al Festival (qui però costano 70mila euro)
I look della serata cover di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
I look della serata cover di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Chi veste Laura Pausini nella serata cover di Sanremo 2026: tutti i look della conduttrice del Festival
Chi veste Laura Pausini nella serata cover di Sanremo 2026: tutti i look della conduttrice del Festival
Elettra Lamborghini e il portafortuna dietro le quinte di Sanremo: presente la mamma Luisa
Elettra Lamborghini e il portafortuna dietro le quinte di Sanremo: presente la mamma Luisa
Il significato della maschera di Tony Pitony nella serata dei duetti di Sanremo 2026
Il significato della maschera di Tony Pitony nella serata dei duetti di Sanremo 2026
Quanto costano i gioielli di Elettra Lamborghini a Sanremo: serata cover con collier e orecchini da 270mila euro
Quanto costano i gioielli di Elettra Lamborghini a Sanremo: serata cover con collier e orecchini da 270mila euro
Sanremo estate: quale sarà la possibile location dell'evento estivo più atteso del 2026
Arisa "si spoglia di ciò che non è necessario": chi veste la cantante
Belén Rodriguez con la giarrettiera gioiello nella serata cover con Samurai Jay
Ditonellapiaga si trasforma in Lady Gaga: parrucca rosa per il duetto con TonyPitony
Francesca Fagnani in smoking e coi gioielli da Diva: perché si è vestita da uomo
I look della serata cover e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Elettra e Las Ketchup: coi look coordinati a pois ci portano nei Duemila ballando Aserejé
Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all'Ariston
Laura Pausini cambia stile per la terza serata di Sanremo 2026: incanta con tulle e fiocchi nei look
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views