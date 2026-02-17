Dove e quando vengono distribuite gratis le spille delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Da quando sono partite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tutti sono impazziti per le spille a tema, tanto che si parla di "pin mania". Cosa sono? Delle spille prodotte dai team di tutti i paesi del mondo, decorate con alcuni dei loro simboli iconici, dalla pizza italiana al panda cinese, fino ad arrivare all'alce canadese. La cosa particolare è che non sono accessori riservati esclusivamente agli atleti, anche i fan dei Giochi possono riceverle gratuitamente negli stand olimpici allestiti in città: dove è possibile ritirarle oggi e domani?

La pins mania alle Olimpiadi di Milano Cortina

Siete impazziti per le spillette olimpiche ma non sapete dove trovarle? Se non avete intenzione di acquistarle sulle piattaforme di second hand (dove spesso i prezzi vengono gonfiati), vi toccherà fare una passeggiata tra le strade del centro di Milano, dove vengono allestiti diversi stand e "hot spot" per gli scambi. Quelle della collezione “Official City Pins” del Comune di Milano, realizzate in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, possono essere ritirate gratuitamente fino al 18 febbraio nei luoghi comunicati sul profilo Instagram di Visit Milano. L'iniziativa andrà avanti fino a esaurimento scorte.

Le spille di Milano Cortina

Dove ritirare le spille olimpiche gratuitamente

Oggi, 17 febbraio, lo stand delle spille gratuite di Milano Cortina si trova a piazza Duomo, per la precisione al Duomo Museum Shop e all'Edicola Via Orefici. Fuori dalle gare, inoltre, è presente anche il “pin trading”, uno spazio dedicato proprio allo scambio delle spillette tra atleti, staff, volontari e pubblico, mentre in via Carlo De Cristoforis 1, è attivo l’Official Olympic Pin Trading Center, sponsorizzato da Warner Bros, lo shop ufficiale in cui si possono acquistare le pins in edizione limitata. In quanti non resisteranno alla mania?