Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui social

È esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi, per scambiarle, collezionarle e mostrarle: ecco dove trovarle e quanto costano.

Le spille delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026, dal profilo instagram di YesMilano

Siamo nel pieno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con milioni di spettatori da tutto il mondo che animano le città ospitanti e i luoghi delle competizioni. Accanto alle gare e all’entusiasmo sportivo, sta spopolando sui social un altro fenomeno: la spilla-mania o pin-mania. Sempre più persone raccontano la loro caccia alle spille, piccoli badge ufficiali dei Giochi che gli appassionati collezionano, scambiano e mostrano con orgoglio. Questi oggetti, che uniscono souvenir, oggetto di fandom e scambio sociale, rispecchiano lo spirito delle Olimpiadi e il loro simbolo di appartenenza e connessione. La tradizione delle spillette olimpiche è antica e nasce dall’abitudine, già agli inizi del ‘900, di consegnare badge alle delegazioni e agli atleti, che poi li scambiavano nei villaggi olimpici creando una cultura internazionale. Quest’anno all’evento milanese l’interesse è cresciuto ulteriormente grazie ai social, con fan che documentano ogni nuova aggiunta alla loro collezione e cercano attivamente le spille rappresentative di delegazioni meno numerose o più rare.

Dove comprare le spille di Milano-Cortina 2026

Per chi vuole comprare e collezionare queste spille, le possibilità si intrecciano tra negozi ufficiali e centri di scambio. Nelle città olimpiche sono stati allestiti spazi dedicati alle spillette, esiste infatti un Official Olympic Pin Trading Center a Milano, in via Carlo De Cristoforis, dove è possibile acquistare o scambiare spille ufficiali con altri collezionisti e appassionati. Qui, atleti, volontari e visitatori si ritrovano per completare le proprie raccolte e confrontarsi sui pezzi più desiderati. Oltre ai centri fisici, molte spille sono disponibili nei negozi ufficiali dei Giochi Milano-Cortina 2026 dislocati nei punti chiave della città e negli store dedicati al merchandising, come quelli presenti in Piazza Duomo a Milano. Nei negozi online ufficiali dell’Olympic Shop si trovano poi una selezione di spille con design tematici e ufficiali, ma il principale sito che fornisce informazioni è sicuramente YesMilano, che spiega in particolare che ogni mattina dal 7 al 18 febbraio verranno annunciati i punti vendita dove trovare le 12 spille dedicate ai giochi invernali.

Una collezione di spille di Milano–Cortina 2026

Quanto costano le spille

Per quanto riguarda i prezzi, la fascia di costo delle spillette olimpiche può variare in base al tipo e alla rarità. Nei negozi ufficiali e presso i punti vendita dedicati ai Giochi, molte spille dedicate ai quartieri di Milano o ai simboli dei Giochi si aggirano intorno ai 10 euro l’una. Alcuni modelli con design speciali o doppi pin, come quelli raffiguranti i protagonisti ufficiali o mascotte, vengono invece venduti a circa 12,99 euro.