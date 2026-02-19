Cos’è e dove si trova il Pin Trading Center, dove si possono scambiare le spillette delle Olimpiadi

L’Official Olympic Pin Trading Center è lo spazio dedicato agli appassionati di spille olimpiche: ecco dove si trova e quali attività propone.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono agli sgoccioli ma continuano ad attirare le attenzioni degli appassionati e degli sportivi di tutto il mondo. Al di là delle gare che si tengono quotidianamente e del medagliere in continua evoluzione, ad aver generato una vera e propria mania sono state le spillette a tema create appositamente per l'evento. Sono moltissimi coloro che le collezionano e che farebbero di tutto pur di aggiudicarsi le più rare e originali, prime tra tutte quelle con i cibi iconici del nostro paese. Qual è il luogo in cui i patiti della pin mania possono incontrarsi e scambiarsi le spille?

Dove si trova l'Official Olympic Pin Trading Center

Si chiama Official Olympic Pin Trading Center, si trova in via De Cristofori 1, a Milano, ed è lo spazio sponsorizzato da Warner Bros in cui ci si può dare al pin trading, ovvero allo scambio delle spille olimpiche diventate virali. Si tratta di una tradizione che accompagna i Giochi da decenni e che unisce atleti, appassionati e curiosi che intendono portarsi a casa un ricordo dell'evento.

Sono moltissimi, infatti, i patiti e i collezionisti che ogni giorno lo visitano per incontrarsi, per condividere le loro storie o semplicemente per scambiarsi i pezzi più rari. Alcuni di loro seguono la mania da decenni, per la precisione dalle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, e ad oggi vantano delle collezioni incredibili (che non perdono occasione per mostrarle ai fotografi presenti).

Quali spille vengono vendute al Pin Trading Center

Al Pin Trading Center di Milano non si tengono solo scambi e "baratti", alcune spillette possono anche essere acquistate. I modelli in vendita fanno parte della collezione speciale realizzata da Yes Milano in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026.

Le spille olimpiche

Si tratta di 14 Official City Pins dedicate ai quartieri iconici del capoluogo lombardo, dal Duomo ai Navigli, anche se l'ultima, quella distribuita il 18 gennaio, si distingue dalle altre perché dedicata al panettone, il simbolo per eccellenza di Milano. Le spille più richieste al Pin Trading Center, però, sono le edizioni limitate e quelle dei Comitati Olimpici Nazionali meno rappresentati. In quanti riusciranno ad aggiudicarsele?