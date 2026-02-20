Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro

Siete impazziti per le spille colorate a tema Olimpiadi di Milano Cortina? Ecco qual è la più costosa e per quale motivo vale tanto.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono l'evento più in vista del momento e, sebbene siano quasi arrivate al termine, continuano ad attirare le attenzioni dei media internazionali. Al di là delle gare quotidiane e del medagliere in continua evoluzione, a tenere banco è la "pin mania", ovvero la passione per le spille a tema diventate super virali. Il Pin Trading Center e le location che ogni giorno le offrono in forma gratuita sono letteralmente prese d'assalto, mentre coloro che non si trovano a Milano non possono fare a meno di acquistarle o di scambiarle sui social. Qual è la spilletta più costosa?

Le spille in vendita sul sito ufficiale delle Olimpiadi

Amate le spille delle Olimpiadi ma non siete a Milano e dunque non riuscite a visitare le location in cui le distribuiscono? Niente paura, sono in vendita anche online e non solo sulle piattaforme che propongono prodotti di second hand. Sullo shop ufficiali delle Olimpiadi sono ancora disponibili 16 varianti, da quelle ispirate alle mascotte di Milano Cortina a quelle dedicate ai cibi iconici del nostro paese, fino ad arrivare a quelle decorate semplicemente con il logo dell'evento. I loro prezzi? Si parte da un minimo di 11 euro e si arriva a 97 euro.

La spilla firmata da Charles Fazzino

La spille più costosa è una limited edition

La spilla di Milano Cortina più costosa in vendita sul sito ufficiale delle Olimpiadi è quella firmata da Charles Fazzino, un famoso artista pop 3D acclamato a livello internazionale, in collaborazione con Honav USA. La sua creazione è un omaggio ai Giochi invernali e al Team USA: sullo sfondo di meravigliosi panorami innevati, infatti, sono stati raffigurati in versione cartoon non solo i campioni del mondo del pattinaggio e dello sci ma anche monumenti storici italiani come il Colosseo di Roma e il Duomo di Milano. Per quale motivo costa 97 euro? Si tratta di un'edizione limitata, prodotta solo in 2.500 pezzi e venduta con scatola coordinata e certificato di autenticità. Insomma, per i collezionisti rappresenta una vera e propria chicca: in quanti saranno disposti a spendere quasi 100 euro pur di aggiudicarsela?

