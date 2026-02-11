Perché le spille delle Olimpiadi di Milano Cortina sono l’accessorio più desiderato del momento

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono entrate nel pieno e già non si fa altro che polemizzare su ogni dettaglio dell'evento, dalla telecronaca della cerimonia di apertura alle medaglie "rotte" che vengono consegnate ai vincitori. C'è, inoltre, anche un altro fenomeno che sta attirando sempre di più le attenzioni dei media: la "spilla-mania", ovvero il trend di scambiarsi, collezionare e rivendere le spille olimpiche, ricevute dagli atleti che partecipano alle gare oppure distribuite dagli stand a tema sparsi allestiti tra le strade delle città in cui si tengono i Giochi.

Come sono nate le spille delle Olimpiadi

Su TikTok viene definita "pin-mania" ed è il trend che spopola ogni volta che si tengono i Giochi Olimpici in giro per il mondo. Anche a Milano Cortina la moda non si è lasciata attendere e ad oggi sono moltissimi i tifosi, gli atleti, i volontari e gli appassionati che si servono degli e-commerce second hand per scambiarsi le tanto ambite spille olimpiche, così da conservare un ricordo materiale dell'evento. Le spille delle Olimpiadi sono state create per la prima volta nel 1800, quando erano semplici gettoni di cartone usati a scopo identificativo per mostrare l'appartenenza a una specifica nazionale. Ad oggi, invece, vengono considerati accessori glamour e originali, visto che sono decorate con una caratteristica del paese di provenienza (dal panda cinese all'alce canadese). Come se non bastasse, sono perfette per decorare borse, giacche e gilet con un tocco di personalità. Le spille più ambite? Quelle dedicate alle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, disponibili in minore tiratura (e quindi facilmente rivendibili ai collezionisti incalliti).

Una delle spille di Milano Cortina

Dove acquistare e scambiare le spille olimpiche

Si chiama Official Olympic Pin Trading Center, si trova in via Carlo De Cristoforis 1, a Milano, e sarà aperto fino al 22 febbraio. Qui c'è un'area dedicata ai collezionisti dove, tra tavolini e aree di scambio, si può andare alla ricerca della propria spilla preferita. Sul profilo Instagram Yes Milano (promosso dal Comune della città), inoltre, vengono indicati giorno per giorno i quartieri in cui possono essere richieste gratuitamente le spille.

Le spille vendute online

Come "ultima spiaggia" si può utilizzare un sito di acquisti di seconda mano, dove sono moltissimi gli utenti che mettono in vendita il proprio accessorio, certi del fatto che verrà acquistato da qualche appassionato in pochi secondi. Quali sono i prezzi? Si parte da pochi euro e si arriva a oltre 400 euro per i pezzi più rari. Quello che ci si chiede, però, è: perché queste spille sono tanto desiderate? Non solo sono perfette per decorare gli abiti, sono anche una sorta di "status symbol" per dimostrare che si è stati o che si sta seguendo l'evento. In molti, inoltre, le rivendono nella speranza di avere un tornaconto economico.