I look della serata cover di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti

I nostri commenti in tempo reale ai look della quarta serata di Sanremo 2026, quella delle cover, con i voti agli abiti di cantanti, ospiti e conduttori. Protagonista questa sera è Bianca Balti, che conduce con Carlo Conti e Laura Pausini, mentre sul palco arrivano Belén Rodriguez e Francesca Fagnani.

Inizia la quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, in cui i cantanti in gara duettano con una serie di ospiti, da Belén Rodriguez a Francesca Fagnani, da Gaia a Cristina D'Avena. Sul palco Carlo Conti e Laura Pausini, quest'ultima con abiti Balenciaga firmati da Pierpaolo Piccioli, sono affiancati da Bianca Balti, splendida nei suoi vestiti da sera griffati Valentino e con gioielli Bulgari. Ogni anno la serata dei duetti è quella in cui i concorrenti si sbizzarriscono maggiormente con i look, forse per questo si respira un'aria più frizzante e meno noiosa. Il mood funereo delle serate precedenti sembra cambiare. I cantanti in gara si sono svegliati dal torpore? Non del tutto ma almeno abbiamo visti abiti meno scontati. Non mancano gli scivoloni di stile, come l'abito rosso di Elettra Lamborghini e quelli a pois delle Las Ketchup. Ecco tutti i look di cantanti in gara, conduttori e ospiti, con i voti agli abiti nelle nostre pagelle di stile.

Laura Pausini in Balenciaga

Laura Pausini in Balenciaga

La cantante apre lo show con un look di Balenciaga firmato da Pierpaolo Piccioli, con top in pelle nera dalla lunga coda, illuminato da un paio di opera gloves fucsia. A completare il look dei maxi occhiali da sole a mascherina con corona di cristalli sul lato superiore. Finalmente Pausini lascia in camerino gli abiti da principessa per sfoggiare un outfit rock. La premiamo per l'impegno.

Voto 7

Elettra Lamborghini in Mario Dice e Las Ketchup in Ofutopia

Elettra Lamborghini in Mario Dice e Las Ketchup in Ofutopia

Partiamo con il dire: è chiaro che gli abiti in questo caso sono funzionali alla performance pop e spiritosa. Siamo sicuri però che Elettra avrebbe scelto un vestito simile anche senza l'accompagnamento delle Las Ketchup. Almeno la cantante ha lasciato in camerino gli abiti gioiello e si è lanciata su modello rosso leggermente più sobrio.

Voto 5 –

Eddie Brock in Luigi Bianchi Sartoria

Eddie Brock in Luigi Bianchi Sartoria

Eddie non ci siamo proprio. La situazione peggiora sempre più. Anche la lunghezza del pantalone è sbagliata. Bocciato.

Voto 3

Mara Sattei in Vivienne Westwood

Mara Sattei in Vivienne Westwood

La cantante sceglie questa sera un abito nero monospalla con dettaglio in tulle dark. Lei è splendida ma lo stile scelto per il palco non ci fa sognare. Rimandata.

Voto 5

Bianca Balti in Valentino

Bianca Balti in Valentino con gioielli Bulgari

Finalmente qualcuno e venuto a lavorare! Bianca Balti porta sul palco il look giusto sfilando con un lungo abito rosa confetto disegnato da Alessandro Michele per Valentino, impreziosito da un vaporoso coprispalle tridimensionale colro ocra. Completa il look un sontuoso collier Bulgari. Meravigliosa.

Voto 9

Patty Pravo in Simone Folco

gioielli Bulgari

Voto