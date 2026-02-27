Francesca Fagnani a Sanremo in smoking e coi gioielli da Diva: perché si è vestita da uomo nella serata delle cover

Francesca Fagnani è a Sanremo 2026 per accompagnare Fulminacci nella serata delle cover. La sua stylist ha spiegato a Fanpage.it perché indossa uno smoking.

Francesca Fagnani e Fulminacci

La serata dei duetti riserva sempre sorprese, è forse il momento più atteso e più amato dal pubblico sanremese, in cui può succedere di tutto: e la storia del Festival lo dimostra ampiamente! Questa serata è dedicata alle cover: i cantanti in gara non si esibiscono sulla canzone con cui competono alla kermesse, ma col successo del passato di un altro artista, facendosi accompagnare nella performance da un altro cantante, un musicista, un attore. Ci si può sbizzarrire con la fantasia: l'anno scorso Lucio Corsi ha duettato con Topo Gigio, per esempio. Quest'anno Patti Pravo ha scelto di dividere il palco col ballerino Timofej Andrijashenko. Fulminacci, invece, ha voluto con sé Francesca Fagnani.

Il ritorno di Francesca Fagnani all'Arison

L'avevamo lasciata nelle vesti di coconduttrice. Francesca Fagnani, infatti, ha debuttato al Festival di Sanremo con questo ruolo nel 2023, accompagnando Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata della kermesse. È stata la sua prima volta all'Ariston ed è stata un'esperienza riuscita: si è rivelata una delle protagoniste più amate di quell'edizione. Sanremo 2026 segna il suo ritorno, ma in una veste diversa.

Francesca Fagnani in Dolce&Gabbana, gioielli Bulgari

È stata scelta da Fulminacci come partner per la quarta serata, la serata delle cover. La conduttrice e giornalista, dunque, è sul palco per accompagnare il cantante nella sua performance sulle note dell'iconica "Parole parole".

Francesca Fagnani

Il brano richiede una certa interpretazione, non è solo musica e parole: ecco perché l'artista ha scelto lei, certo che potesse dare un'impronta unica, grazie alla sua forte personalità.

Francesca Fagnani e Fulminacci

Per il ritorno all'Ariston, Francesca Fagnani ha scelto uno smoking Dolce&Gabbana, completando il look con pump Le Silla e gioielli Bulgari. Si tratta, nello specifico, degli orecchini della collezione Diva's: oro rosa con due rubelliti cabochon, 42 zaffiri, due diamanti taglio brillante e pavè di diamanti. Della stessa collezione anche l'anello in oro rosa e pavè di diamanti, a cui ha aggiunto anche gli anelli Bvlgari Tubogas in oro rosa con rubellite e pavè di diamanti.

Orecchini Bulgari

La stylist Claudia Scutti ha spiegato a Fanpage.it che il look è stato studiato soprattutto in base all'inversione dei ruoli dei due performer. Fulminacci, infatti, ha fatto la parte di Mina e la giornalista ha fatto quella maschile. Scutti ha chiarito: "Dovendo fare lei la parte del brano che nell'originale era interpretata da Alberto Lupo, un uomo, l'abbiamo quindi vestita da uomo. Ha quindi un look piuttosto maschile, ma comunque sensuale: ho scelto una giacca molto bella monopetto, con sotto una camicia un po' aperta, dei pantaloni un po' più stretti di quelli che lei porta di solito e delle scarpe bellissime di vernice, coi capelli sciolti".