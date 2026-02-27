Bianca Balti torna a Sanremo e illumina l’Ariston nella serata cover: tutti i look della modella

Bianca Balti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata dei duetti è una delle più amate dal pubblico sanremese. Questa sera a presentare i cantanti sul palco e ad accompagnare Carlo Conti alla conduzione c'è Bianca Balti. La modella torna a Sanremo dopo un anno esatto: anche nella precedente edizione era stata all'Ariston, sempre in veste di coconduttrice. Da allora sono passati 12 mesi, 12 mesi difficili: si è sottoposta alle terapie per curare un cancro ovarico al terzo stadio che le ha cambiato la sua vita, che le ha fatto rimettere tutto in discussione, stabilendo nuove priorità. In conferenza ha specificato quanta strada ci sia da fare, anche una volta ultimate le cure: "È un lutto che si deve elaborare, quello di una vita e di una spensieratezza che non torneranno più". Il pubblico ha fatto sentire alla modella tutto il suo affetto sin dal primissimo ingresso. Ecco i look sfoggiati nel corso della kermesse.

Bianca Balti torna a Sanremo dopo un anno

Bianca Balti è arrivata a Sanremo con un look coloratissimo firmato Valentino, della collezione Primavera/Estate 2026. Ha portato subito in conferenza stampa una sferzata di energia, un outfit che ha trasmesso immediatamente carica e positività, ma senza rinunciare alla raffinatezza. Abitino con fiocchi per lei, abbinato a un paio di sgargianti collant rossi e tocco lussuoso dato dall'orologio da 10 mila euro. La stessa Maison l'aveva accompagnata anche nella precedente avventura sanremese. Nel 2025, infatti, sul palco dell'Ariston aveva sfoggiato le creazioni di cristalli e piume firmate Valentino, Armani Privé e Fendi Couture.

Bianca Balti in Valentino, gioielli Bulgari

E proprio di Valentino è il primo look della modella sul palco, un modello rosa con maxi scollatura e schiena nuda, completato con un capospalla color oro, disegnato da Alessandro. Ha completato e impreziosito l'outfit con gioielli Bulgari: collier, orecchini, bracciale e anello di Alta Gioielleria. La collana, in particolare, presenta ben 145 diamanti taglio brillante rotondo, 29 diamanti taglio pera, 7 diamanti taglio marquise, un diamante taglio ovale e altri diamanti fancy vivid yellow con incastonatura pavé.