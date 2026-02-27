Bianca Balti arriva a Sanremo: look colorato con orologio da oltre 10mila euro per la conferenza stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Si tratta di una delle puntate da sempre più amate e attese, visto che i big in gara celebrano la musica riproponendo brani che hanno fatto storia sia in Italia che all'estero. Tra gli ospiti speciali ci sarà anche Bianca Balti, tornata all'Ariston dopo essere stata tra le co-conduttrici più amate dello scorso anno. Sul palco porterà il suo sorriso, la sua bellezza, il suo stile glamour ma parlerà anche della battaglia contro il cancro che si è ritrovata ad affrontare negli ultimi anni. La prima apparizione pubblica l'ha fatta in conferenza stampa, dove ha incantato tutti in verde acqua: ecco cosa ha indossato.

Chi ha vestito Bianca Balti per la conferenza stampa di Sanremo 2026

La supermodella Bianca Balti è tornata a Sanremo e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Per la conferenza stampa che anticipa la quarta serata del Festival, dove sarà ospite d'onore, si è affidata alla Maison Valentino, sfoggiando un mini dress verde acqua della collezione Primavera/Estate 2026. Si tratta di un modello corto con le maniche lunghe e il girocollo, la cui particolarità sta nei drappeggi sul davanti decorati da maxi fiocchi in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant rosso fuoco, rendendo così l'outfit in pieno stile "color block". Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione le Rockstud borchiate firmate sempre Valentino.

Bianca Balti in Valentino

L'orologio serpente di Bianca Balti

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Bianca Balti? Al polso ha sfoggiato un orologio di Bulgari, per la precisione il Serpenti Tubogas con bracciale a doppia spirale in acciaio inossidabile con lunetta con diamanti taglio brillante. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 14.700 euro. Orecchini di diamanti e rubini coordinati al rossetto total red, capelli mossi e sorriso stampato sulle labbra: Bianca ha portato ancora una volta la sua allegria, la sua bellezza e la sua luminosità all'evento più in vista dell'anno e sono in moltissimi coloro che non vedono l'ora di ammirarla di nuovo sul palco dell'Ariston.

Leggi anche Chi è Stjepan Hauser, il violoncellista che duetterà con Fedez e Marco Masini nella serata delle cover di Sanremo