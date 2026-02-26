Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti. Venerdì 27 febbraio sul palco i 30 Big accompagnati da numerosi artisti, da Cristina D’Avena a Gianluca Grignani. La scaletta con cantanti e ospiti. Si parte alle ore 20.40 su Rai1 e RaiPlay.
A cura di Daniela Seclì
Festival di Sanremo 2026

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. La puntata sarà dedicata ai duetti e alle cover. I 30 big scelti da Carlo Conti saliranno sul palco dell'Ariston in compagnia di altri artisti e si esibiranno in brani appartenenti al grande repertorio della musica italiana. Le canzoni saranno votate dagli spettatori attraverso il televoto, ma anche dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. Incideranno rispettivamente al 34%, 33% e 33%. Questa serata, che sarà condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti, sarà una sorta di gara a parte. Il voto, infatti, non inciderà sulla classifica finale. Al termine della quarta serata, sarà proclamato il vincitore della serata cover.

Chi sale sul palco nella quarta serata del Festival

Tutti i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio. Al momento, la scaletta non è in ordine di uscita:

  • Arisa e il Coro del Teatro regio di Parma – Quello che le donne non dicono;
  • Bambole di Pezza e Cristina D'Avena – Occhi di Gatto;
  • Chiello accompagnato da Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;
  • Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp;
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
  • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;
  • Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
  • Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole;
  • J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita;
  • LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
  • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto;
  • Levante con Gaia – I maschi;
  • Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore;
  • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;
  • Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;
  • Raf con The Kolors – The Riddle;
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho;
  • Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita.
Eventi e Festival
