La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026
La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. La puntata sarà dedicata ai duetti e alle cover. I 30 big scelti da Carlo Conti saliranno sul palco dell'Ariston in compagnia di altri artisti e si esibiranno in brani appartenenti al grande repertorio della musica italiana. Le canzoni saranno votate dagli spettatori attraverso il televoto, ma anche dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. Incideranno rispettivamente al 34%, 33% e 33%. Questa serata, che sarà condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti, sarà una sorta di gara a parte. Il voto, infatti, non inciderà sulla classifica finale. Al termine della quarta serata, sarà proclamato il vincitore della serata cover.
Chi sale sul palco nella quarta serata del Festival
Tutti i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio. Al momento, la scaletta non è in ordine di uscita:
- Arisa e il Coro del Teatro regio di Parma – Quello che le donne non dicono;
- Bambole di Pezza e Cristina D'Avena – Occhi di Gatto;
- Chiello accompagnato da Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole;
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita;
- LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto;
- Levante con Gaia – I maschi;
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore;
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;
- Raf con The Kolors – The Riddle;
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho;
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita.