La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. La puntata sarà dedicata ai duetti e alle cover. I 30 big scelti da Carlo Conti saliranno sul palco dell'Ariston in compagnia di altri artisti e si esibiranno in brani appartenenti al grande repertorio della musica italiana. Le canzoni saranno votate dagli spettatori attraverso il televoto, ma anche dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. Incideranno rispettivamente al 34%, 33% e 33%. Questa serata, che sarà condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti, sarà una sorta di gara a parte. Il voto, infatti, non inciderà sulla classifica finale. Al termine della quarta serata, sarà proclamato il vincitore della serata cover.

Chi sale sul palco nella quarta serata del Festival

Tutti i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio. Al momento, la scaletta non è in ordine di uscita: