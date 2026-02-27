Chi è Gregory Porter, il cantante jazz che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026

Gregory Porter sarà tra i protagonisti, durante la serata cover di Sanremo 2026, accompagnando Serena Brancale e Delia Buglisi sul brano “Besame Mucho”.

Gregory Porter, Sanremo 2026

Gregory Porter sarà tra i protagonisti, durante la serata cover di Sanremo 2026, accompagnando Serena Brancale e Delia Buglisi sul brano "Besame Mucho". L'autore è nato nel 1971 a Sacramento, in California, e ha cominciato solo in tardi età la sua carriera musicale, anticipata anche da attività attoriale e anche un passato da cuoco. Dopo l'esordio con "Water" nel 2010, ha pubblicato altri 5 album in studio, di cui l'ultimo è "All Rise" del 2020.

Chi è Gregory Porter, il cantante che canta con Serena Brancale Besame Mucho

Nato a Sacramento, in California, nel 1971, Porter non è stato subito proiettato nella musica, arrivata accidentalmente durante la sua carriera nel football americano, sui campi della San Diego State University. Il giovane Gregory, cresciuto con la sola madre Ruth (pastora protestante e figura cardine della sua vita), sognava infatti una carriera sportiva professionistica. Un sogno che invece si è infranto a causa di un grave infortunio alla spalla durante il suo primo anno, evento che lo costrinse ad abbandonare l'atletica e a riconsiderare il suo futuro.

Dopo essersi trasferito a Brooklyn, comincia a lavorare da chef nel ristorante di suo fratello Floyd. Un lungo processo poi lo porterà nei jazz club della Grande Mela e a pubblicare, 6 anni dopo, il suo primo album: "Water". Un successo all'esordio, a 39 anni, che gli regala la possibilità prima di una nomination ai Grammy per il miglior album jazz, che vincerà. Bissando poi 3 anni dopo il grande successo con "Take Me to the Alley".

La vita privata di Gregory Porter

Tra le curiosità su Gregory Porter, c'è sicuramente l'uso perenne di un cappello Kangol modificato con una fascia avvolgente. Il cantante statunitense lo indossa per coprire alcune cicatrici facciali dovute a un'operazione subita durante l'infanzia. È legato sentimentalmente a sua moglie Victoria, di origini russe e di professione pittrice, con la quale risulta sposato dal 2004. Insieme risiedono in California, nella città di Bakersfield, e hanno avuto due figli.