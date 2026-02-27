Chi è Stjepan Hauser, il violoncellista che duetterà con Fedez e Marco Masini nella serata delle cover di Sanremo

Stjepan Hauser, Sanremo 2026

Stjepan Hauser sarà tra i protagonisti nella serata cover di Sanremo 2026, accompagnando sul palco Fedez e Marco Masini per interpretrare il brano "Meravigliosa creatura" di Gianna Nannini. Sarà tra i duetti più attesi della quarta serata del Festival, ma soprattutto l'occasione per vedere sul palco dell'Ariston il violoncellista che per anni ha accompagnato, insieme al collega Luka Šulić, in tour Elton John. Ecco chi è Stjepan Hauser.

Chi è Stjepan Hauser, violoncellista croato a Sanremo 2026

Hauser ha iniziato la sua formazione nella sua città natale di Pola, in cui è nato il 15 giugno 1986. Hauser ha iniziato la sua educazione musicale nella città natale e dopo gli studi a Zagabria, si è trasferito a Londra per frequentare il Trinity College of Music e successivamente al Royal Northern College of Music di Manchester. Ha raggiunto il successo globale co-fondando il duo 2Cellos insieme al collega Luka Šulić. La prima interpretazione di grande successo arriva con la versione strumentale di "Smooth Criminal" di Michael Jackson. Il loro primo omonimo album è stato pubblicato nel 2011 sotto l'etichetta Sony Music. Nello stesso anno, il duo ha intrapreso un tour mondiale accompagnando la band di Elton John. Dopo numerose pubblicazioni e concerti di successo in tutto il mondo, i 2Cellos hanno concluso formalmente la loro attività congiunta nel 2022 con il "Dedicated World Tour". Da quel momento, Hauser si è dedicato alla sua carriera da solista.

La vita privata di Stjepan Hauser

Nel suo passato sentimentale documentato spicca una relazione seria e prolungata con la cantante pop croata Jelena Rozga, terminata con una separazione. Tra il 2019 e il 2020 invece, il violoncellista è stato legato a Benedetta Caretta, cantante italiana nota per aver vinto il programma televisivo "Io Canto" e per aver partecipato a "The Voice Italy".