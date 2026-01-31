Eventi e Festival
Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026: Grignani e Morgan, ci sono Fagnani e l’omaggio a Vanoni

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha annunciato i duetti e le canzoni della serata cover, la quarta, che si terrà il 27 febbraio.
A cura di Francesco Raiola
Carlo Conti ha annunciato i duetti che vedremo al Festival di Sanremo 2026 venerdì 27 febbraio. Durante l'edizione del TG1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo ha dato i nomi di quelli che saranno gli artisti che accompagneranno i 30 Big durante la quarta e penultima serata della kermesse. Da Gianluca Grignani a Morgan, passando per Dario Brunori e Gregory Porter, fino all'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni ma anche attori come Claudio Santamaria e giornaliste come Francesca Fagnani, la serata delle cover si prospetta una delle più attese, come ormai avviene da anni.

I duetti di Sanremo nella serata Cover

Ecco tutti i duetti della serata cover del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026: ci farà ballare, riflettere e ci stupirà

  • Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
  • Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  • Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
  • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
  • Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
  • Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole
  • J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
  • LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
  • Levante con Gaia – I maschi
  • Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
  • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
  • Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
  • Raf con The Kolors – The Riddle
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho
  • Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Come si vota durante la quarta serata delle Cover

Per una sera, quindi, i cantanti metteranno da parte le canzoni in gara per mettersi in gioco con alcune delle canzoni simbolo della musica italiana. Sono canzoni "facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025" come si legge nel regolamento. Anche questa serata sarà oggetto di votazione: gli artisti, infatti, saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio e quello che otterrà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover.

