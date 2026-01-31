Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026: Grignani e Morgan, ci sono Fagnani e l’omaggio a Vanoni

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha annunciato i duetti e le canzoni della serata cover, la quarta, che si terrà il 27 febbraio.

Carlo Conti ha annunciato i duetti che vedremo al Festival di Sanremo 2026 venerdì 27 febbraio. Durante l'edizione del TG1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo ha dato i nomi di quelli che saranno gli artisti che accompagneranno i 30 Big durante la quarta e penultima serata della kermesse. Da Gianluca Grignani a Morgan, passando per Dario Brunori e Gregory Porter, fino all'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni ma anche attori come Claudio Santamaria e giornaliste come Francesca Fagnani, la serata delle cover si prospetta una delle più attese, come ormai avviene da anni.

I duetti di Sanremo nella serata Cover

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

– Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

– Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

– Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

– Su di noi Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady Is a Tramp

– The Lady Is a Tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

– Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

– Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

– En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

– Golden Hour Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

– Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

– Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole

– Parole, parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

– E la vita, la vita LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

– Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

– Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi

– I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

– Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

– Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

– L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

– Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

– Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

– La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

– Ti lascio una canzone Raf con The Kolors – The Riddle

– The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

– Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

– Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

– Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho

– Bésame mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

– L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Come si vota durante la quarta serata delle Cover

Per una sera, quindi, i cantanti metteranno da parte le canzoni in gara per mettersi in gioco con alcune delle canzoni simbolo della musica italiana. Sono canzoni "facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025" come si legge nel regolamento. Anche questa serata sarà oggetto di votazione: gli artisti, infatti, saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio e quello che otterrà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover.