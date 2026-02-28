Belén Rodriguez a Sanremo con la giarrettiera gioiello, si esibisce nella serata cover con Samurai Jay

Belén Rodriguez e Samurai Jay

La quarta serata del Festival di Sanremo significa, come di tradizione, serata delle cover. È il momento in cui i Big si cimentano con le canzoni di altri artisti, presentandone una loro versione duettando con altri cantanti o portando sul palco musicisti, attori, ballerini. Nel tempo ci sono stati duetti rimasti nella storia della kermesse, per la loro originalità. In questa edizione, per esempio, Patti Pravo ha scelto di dividere il palco col ballerino Timofej Andrijashenko. Fulminacci, invece, ha voluto con sé Francesca Fagnani. Samurai Jay ha pensato di proporre "Baila Morena" con Belén Rodriguez e Roy Paci.

Belén torna a Sanremo per esibirsi

Belén Rodriguez è stata coconduttrice del Festival di Sanremo: correva l'anno 2011 e lei salì sul palco dell'Ariston assieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. In realtà, però, quella non era la prima volta assoluta per lei: ci era già stata l'anno precedente, affiancando nella serata dei duetti Toto Cutugno nell'esecuzione del brano "Aeroplani".

Belén Rodriguez e Samurai Jay

E a proposito di duetti, anche quest'anno torna per lo stesso motivo: per accompagnare uno degli artisti in gara nella fatidica serata dei duetti. Si tratta di Samurai Jay, in gara alla kermesse col brano "Ossessione". La showgirl argentina compare anche nel relativo videoclip e nella terza serata ha fatto una comparsata a sorpresa durante la performance: ma si è vista solo per pochi secondi.

Il look della showgirl

Samurai Jay ha voluto con sé la showgirl argentina nella serata delle cover. Dopo un piccolo problema tecnico l'esibizione ha avuto inizio e al ritmo di musica Belén è entrata in scena con un sensuale abito nero con gonna trasparente e un dettaglio accattivante, bene in vista sulla gamba sinistra: la giarrettiera gioiello.