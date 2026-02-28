I look della finale di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude questa sera la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Un'edizione che di certo non ricorderemo per i look dei cantanti, che sul palco hanno portato uno stile monotono e monocolore, spesso debole e senza particolari guizzi. Sono mancate le "idee geniali", che in passato avevano contribuito a far da traino alle esibizioni, e uno stuolo di abiti neri (tutti uguali) si sono susseguiti di puntata in puntata. Siamo certi che Sanremo 2026 non passerà alla storia come un Festival iconico e pochi dei look visti sul palco finiranno nelle future liste dei migliori abiti della storia. A parte rare eccezioni, pochi artisti hanno portato in scena abiti ricercati e look capaci di lanciare un messaggio o di raccontare qualcosa di significante, banalmente sono mancati look capaci di colpire anche solo perché belli. Dopo la serata delle cover, dove qualcosa di originale l'abbiamo visto, arriviamo oggi alla serata finale. Sul palco Laura Pausini, in Balenciaga con gioielli Bulgari, affiancata da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, mentre Andrea Bocelli è il super ospite di questa ultima puntata. Tra i top look della serata ci sono quelli di Arisa e Levante, in Giorgio Armani, degno di nota anche il look di Serena Brancale che sale sul palco con un abito appartenuto a sua madre, a cui ha dedicato il brano. Ecco tutti i look della serata finale di Sanremo 2026 con i voti agli abiti di cantanti in gara, conduttori e ospiti nelle nostre pagelle di stile.

Laura Pausini in Balenciaga

Laura Pausini in Balenciaga con gioielli Bulgari

La prima apparizione sul palco di Laura Pausini è con un "drammatico" abito nero, con corpetto aderente e ampia gonna drappeggiata. Fin ora ci siamo lamentati dei look troppo scuri di questo Sanremo, in questo caso dobbiamo però ammettere che il look funziona. Le linee extra bastano da sole per rendere unico l'abito. Completano l'outfit un paio di opera gloves in pelle e un maestoso collier di Bulgari.

Voto 7 e 1/2

Francesco Renga in Canali

Francesco Renga in Canali

Il cantante questa sera ha deciso di brillare, per questo indossa un blazer con incrostazioni di cristalli. Non male, ma ci piaceva di più con il velluto. Degno di nota il dettaglio della bandana foulard legata al collo con un prezioso anello di diamanti.

Voto 6 e 1/2

Chiello in Saint Laurent

Chiello in Saint Laurent

Ci piace il completo di Chiello, con maxi spalline, fiore enorme all'occhiello, il tutto a contrasto con la linea slim dei pantaloni. La cravatta è viola, evidentemente il cantante non è superstizioso.

Voto 7