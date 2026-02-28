stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Chi veste Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con maxi fiocco unisce casual e couture

Nella serata finale di Sanremo 2026 Arisa incanta il pubblico con il suo look dal sapore retrò, con lunga gonna dal maxi fiocco. Ecco chi ha firmato abiti e gioielli della cantante sul palco dell’Ariston.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Marco Casola
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si chiude con la serata finale di Sanremo 2026 il viaggio di stile che quest'anno Arisa ha intrapreso con l'aiuto della stylist Rebecca Baglini. Un viaggio attraverso il quale è stato costruito un guardaroba sanremese studiato nei minimi dettagli, dove non c'è spazio per sbavature o look sbagliati. L'intero concept per lo styling ruota attorno al desiderio della cantante di spogliarsi degli orpelli, di tornare a se stessa per veicolare con le immagini le note del suo splendido brano. Si va dunque per sottrazione e spariscono gli elementi che in passato hanno caratterizzato l'artista. In finale spunta un maxi fiocco nel look Des Phemmes, canotta bianca e gonna in seta nera dalla silhouette tubo e di chiara ispirazione anni '50.

Come nel brano presentato a Sanremo, Arisa sceglie di dare spazio a una parte più matura della sua personalità, che non ha bisogna di eccessi, che veste di bianco, colore neutro capace di simboleggiare semplicità ed essenzialità. Una tela bianca su cui poter far risaltare la splendida voce della cantante, su cui è possibile disegnare una nuova Arisa.

Arisa in Des Phemmes
Arisa in Des Phemmes

L'avventura stilistica di Sanremo 2026 parte con il botto: Arisa nella prima serata del Festival appare con indosso uno bellissimo abito, disegnato per lei da Salvo Rizza, stilista di Des Phemmes, coperto da 1300 gocce di cristallo, ricamate su un tessuto candido. Poi è la volta del vestito semi trasparente, con decori lucenti, che reinterpreta le linee di un tipico slipdress, ovvero l'abito sottoveste. A firmare il look è ancora Des Phemmes. Nella serata delle cover l'artista si spoglia definitivamente di "ciò che non è necessario" e indossa uno dei suoi look più belli, quello con abito bianco di Ports 1961, un modello senza decori e con una lunga cappa che copre le spalle. Ogni outfit è impreziosito con gioielli firmati Crivelli, tra cui un collier di diamanti del valore di mezzo milione di euro.

Leggi anche
Quanto costa la collana di diamanti che Arisa ha indossato durante la terza serata di Sanremo 2026
Arisa con gioielli Crivelli
Arisa con gioielli Crivelli

Il look della finale è la sintesi dei precedenti, c'è il bianco e la semplicità rappresentata dalla canotta, capo casual e quotidiano, che si mescola a contrasto con una sontuosa gonna dal decoro couture rappresentato dal grosso fiocco in seta color avorio applicato sulla parte posteriore. L'outfit è illumato da gioielli con diamanti di Crivelli.

L’abito di Arisa per la finale
L’abito di Arisa per la finale
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
I look della finale e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Levante e quel dettaglio che non si è visto: qual è il simbolo nascosto sull'abito
Levante e quel dettaglio che non si è visto: qual è il simbolo nascosto sull'abito
Chi veste Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con maxi fiocco unisce casual e couture
Chi veste Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con maxi fiocco unisce casual e couture
Per Elettra è l'ultima "notte di paillettes" (e festini bilaterali)
Per Elettra è l'ultima "notte di paillettes" (e festini bilaterali)
Serena Brancale indossa un abito della madre scomparsa
Serena Brancale indossa un abito della madre scomparsa
Ditonellapiaga piace perché "dà fastidio": a Sanremo si prende gioco della moda di Milano
Ditonellapiaga piace perché "dà fastidio": a Sanremo si prende gioco della moda di Milano
Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini
Bambole di Pezza portano a Sanremo un messaggio di pace: cosa c'è scritto sul vestito
Sal Da Vinci e l'anello protagonista del balletto virale sul palco di Sanremo 2026: quanto costano e il significato
Patty Pravo nella finale di Sanremo: il significato della fenice ricamata sul vestito
Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo: tutti i look nell'ultima serata
Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva a Sanremo 2026 (ma costano 70mila euro)
I look della serata cover e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Chi veste Laura Pausini nella serata cover: tutti i look della conduttrice del Festival
Arisa "si spoglia di ciò che non è necessario": chi veste la cantante
Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all'Ariston
Laura Pausini cambia stile per la terza serata di Sanremo 2026: incanta con tulle e fiocchi nei look
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views