Chi veste Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con maxi fiocco unisce casual e couture

Nella serata finale di Sanremo 2026 Arisa incanta il pubblico con il suo look dal sapore retrò, con lunga gonna dal maxi fiocco. Ecco chi ha firmato abiti e gioielli della cantante sul palco dell’Ariston.

Si chiude con la serata finale di Sanremo 2026 il viaggio di stile che quest'anno Arisa ha intrapreso con l'aiuto della stylist Rebecca Baglini. Un viaggio attraverso il quale è stato costruito un guardaroba sanremese studiato nei minimi dettagli, dove non c'è spazio per sbavature o look sbagliati. L'intero concept per lo styling ruota attorno al desiderio della cantante di spogliarsi degli orpelli, di tornare a se stessa per veicolare con le immagini le note del suo splendido brano. Si va dunque per sottrazione e spariscono gli elementi che in passato hanno caratterizzato l'artista. In finale spunta un maxi fiocco nel look Des Phemmes, canotta bianca e gonna in seta nera dalla silhouette tubo e di chiara ispirazione anni '50.

Come nel brano presentato a Sanremo, Arisa sceglie di dare spazio a una parte più matura della sua personalità, che non ha bisogna di eccessi, che veste di bianco, colore neutro capace di simboleggiare semplicità ed essenzialità. Una tela bianca su cui poter far risaltare la splendida voce della cantante, su cui è possibile disegnare una nuova Arisa.

Arisa in Des Phemmes

L'avventura stilistica di Sanremo 2026 parte con il botto: Arisa nella prima serata del Festival appare con indosso uno bellissimo abito, disegnato per lei da Salvo Rizza, stilista di Des Phemmes, coperto da 1300 gocce di cristallo, ricamate su un tessuto candido. Poi è la volta del vestito semi trasparente, con decori lucenti, che reinterpreta le linee di un tipico slipdress, ovvero l'abito sottoveste. A firmare il look è ancora Des Phemmes. Nella serata delle cover l'artista si spoglia definitivamente di "ciò che non è necessario" e indossa uno dei suoi look più belli, quello con abito bianco di Ports 1961, un modello senza decori e con una lunga cappa che copre le spalle. Ogni outfit è impreziosito con gioielli firmati Crivelli, tra cui un collier di diamanti del valore di mezzo milione di euro.

Arisa con gioielli Crivelli

Il look della finale è la sintesi dei precedenti, c'è il bianco e la semplicità rappresentata dalla canotta, capo casual e quotidiano, che si mescola a contrasto con una sontuosa gonna dal decoro couture rappresentato dal grosso fiocco in seta color avorio applicato sulla parte posteriore. L'outfit è illumato da gioielli con diamanti di Crivelli.