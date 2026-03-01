Levante e quel dettaglio che non si è visto: qual è il simbolo nascosto sull’abito della finale di Sanremo

Qual è il simbolo universale dell’amore? Il cuore. Levante, oltre ad averlo mimato con le mani, ce lo aveva nascosto nel vestito.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Levante in "Sei tu" racconta tutte quelle sensazioni che si provano quando si è follemente innamorati, quando ci si sente travolgere da sensazioni nuove e inspiegabili, che si avvertono addosso sulla pelle, che investono tutto il corpo. In questa terza partecipazione sanremese ha scelto dei look che l'hanno resa una delle più trendy della kermesse. Tutti, serata dopo serata, fanno parte di un ben preciso progetto estetico cucito su misura per lei.

Il look di Levante in finale

C'è Lorenzo Oddo dietro i look di Levante, lo stesso stylist che ha curato anche gli outfit sanremesi di Ditonellapiaga. Coerentemente con le personalità e le canzoni delle due artiste, sono stati sviluppati due progetti stilistici molto diversi per loro. Infatti all'Ariston le due sono apparse totalmente opposte, ma entrambe perfette e "giuste".

Levante in Giorgio Armani con gioielli Damiani

"Quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di estremamente essenziale, perché ci siamo concentrati sulla musica, abbiamo vestito il brano – ha spiegato lo stylist a Fanpage.it a proposito di Levante – Ti parlo di essenziale che non va confuso col minimal: abbiamo creato look che nella loro semplicità sono molto costruiti. Quest'anno vedremo una versione inedita di Levante, si in termini estetici sia in termini canori. Vedremo qualcosa che non siamo abituati a vedere su di lei".

Levante il Giorgio Armani, gioielli Damiani

Mentre nelle prime due serate la scelta è caduta su toni neutri, nella finale c'è stata la svolta total black. Il vestito, una creazione Giorgio Armani abbinato a gioielli Damiani con tanto di guanti di cristalli, nasconde un vago riferimento al brano. Qual è il simbolo dell'amore? La prima cosa che viene in mente è un cuore. Oltre ad averlo mimato con le mani, la cantante ce lo aveva anche sul vestito! Non si è quasi notato, ma posteriormente c'era disegnato un piccolo cuore.