Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo: tutti i look sfoggiati nell’ultima serata

La finale di Sanremo decreterà il vincitore di questa edizione 2026 del Festival, leggermente sottotono rispetto alla precedente, ma che ha saputo ugualmente regalare momenti iconici, di musica e spettacolo. Carlo Conti ha fatto una scelta vincente chiamando al suo fianco Laura Pausini. La cantante si è destreggiata alla perfezione alla conduzione, dimostrando il suo talento, la sua ironia, la sua capacità di stare in scena. Per l'occasione, ha scelto dei look da vera diva, giocando con gli stili e coi colori, così da non risultare mai monotona. Ecco cosa ha indossato per il gran finale.

Lo stile di Laura Pausini a Sanremo

Tra abiti da sera in chiffon e cristalli, capi in pelle, total black e tocchi di colore sgargianti, Laura Pausini si è potuta sbizzarrire coi look nell'arco del Festival, facendo diversi cambi d'abito in ogni serata. La stylist che l'ha accompagnata in questa avventura è Monica Serani, che ha costruito per la cantante un guardaroba variegato e capace di restituire un'immagine molto forte e decisa: quella di una diva di fama internazionale, un'artista acclamata e apprezzata in tutto il mondo. La conduttrice ha indossato creazioni Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Balenciaga, aggiungendo sempre gioielli preziosi, da quelli Pomellato a quelli Bulgari, da Damiani a Pasquale Bruni.

Il look di apertura di Laura Pausini

Prima dell'inizio ufficiale della kermesse, i tre conduttori si sono presi un momento per commentare l'attualità, dunque quanto sta accadendo in Iran. Niente sfarzo, niente abiti da sera: chiaramente era un momento più istituzionale e formale, che richiedeva un certo tono solenne e rigoroso. Ecco quindi che Laura Pausini ha optato per un total white, pantaloni a gamba larga e camicia, spezzato da un blazer celeste.

Laura Pausini come una diva

Look total black per la conduttrice al suo ingresso trionfale all'Ariston. Ha scelto un abito strapless dalla vita accentuata e con gonna ampia, reso ancora più chic e raffinato dai guanti lunghi. Il décolleté è messo in risalto dal collier Bulgari con orecchini coordinati, realizzati in oro bianco, smeraldi verdi e diamanti. Fanno parte della prestigiosa linea Alta Gioielleria.