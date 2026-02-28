Israele e Usa lanciano attacco all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, Trump: “Difendiamo americani da minacce”

Sarebbero decine i morti tra i pasdaran in Iran dove sono già state registrate "gravi perdite" tra le forze di sicurezza del paese. Lo riporta la tv israeliana Channel 12. Perdite al momento non sarebbero state registrate invece tra le fila degli statunitensi, ma è una eventualità "prevista", lo ha affermato Donald Trump nel video pubblicato sul social Truth: "Le vite di coraggiosi eroi americani potrebbero andare perse e potremmo subire vittime ma non lo stiamo facendo per il momento. Lo stiamo facendo per il futuro, ed è una nobile missione". E aggiunge: "Stiamo adottato ogni misura possibile per ridurre al minimo il rischio per il personale statunitense nella regione".