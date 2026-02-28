Israele e Usa lanciano attacco all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, Trump: “Difendiamo americani da minacce”

Le notizie in diretta oggi, sabato 28 febbraio: Israele ha attaccato l'Iran. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato lo stato di emergenza. Colonne di fumo sono visibili da questa mattina su tutta Teheran ed esplosioni sono riferite dalla popolazione in diversi punti della città. Il nome scelto da Israele per l'operazione è "Ruggito del Leone".
L'Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, non sarebbe a Teheran ma trasferita in un luogo sicuro, ha riferito una fonte ufficiale a Reuters. La Farnesina al lavoro con l'Unità di Crisi, Trump commenta: "Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano"
Israele: "Decine di morti tra i pasdaran in Iran"
Sarebbero decine i morti tra i pasdaran in Iran dove sono già state registrate "gravi perdite" tra le forze di sicurezza del paese. Lo riporta la tv israeliana Channel 12. Perdite al momento non sarebbero state registrate invece tra le fila degli statunitensi, ma è una eventualità "prevista", lo ha affermato Donald Trump nel video pubblicato sul social Truth: "Le vite di coraggiosi eroi americani potrebbero andare perse e potremmo subire vittime ma non lo stiamo facendo per il momento. Lo stiamo facendo per il futuro, ed è una nobile missione". E aggiunge: "Stiamo adottato ogni misura possibile per ridurre al minimo il rischio per il personale statunitense nella regione".
"Ruggito del leone" è il nome dell'operazione contro l'Iran
Il nome dell'operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran è "Ruggito del Leone". Lo riferisce il sito Ynet.
7 missili hanno colpito la residenza dell'Ayatollah Ali Khamenei, lui si troverebbe già fuori Teheran
Almeno 7 missili hanno colpito il quartiere Pasteur di Teheran dove si trova il complesso residenziale e l'ufficio dell'Ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars. La Guida suprema dell'Iran, però, sarebbe già stato portato via dalla capitale e condotto in un luogo sicuro.
La replica di Teheran all'attacco: "Prepariamo una risposta schiacciante"
La replica di Teheran all'operazione congiunta di Israele e Usa non si è fatta attendere. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina a fonti governative, l'Iran si sta preparando a una "risposta schiacciante" nei confronti delle forze che hanno preso di mira i suoi obiettivi militari e siti strategici non solo nella capitale ma in tutto il paese.
Trump: "Difendiamo il popolo americano dalla minaccia iraniana"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato in un video pubblicato sul social Truth di aver avviato una campagna militare in Iran. "Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone terribili – spiega nel video – Le attività delnregime mettono in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all'estero e i nostri alleati in tutto il mondo". E aggiunge: "Per 47 anni, il regime iraniano ha gridato ‘Morte all'America' e ha condotto una campagna senza fine di spargimenti di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e le persone innocenti in moltissimi paesi". L'operazione è denominata "Ruggito del leone".
Gli attacchi di Stati Uniti e Israele sono concentrati su obiettivi militari
Gli attacchi degli Stati Uniti sono concentrati su obiettivi militari. Fonti statunitensi al New York Times che al momento l'obiettivo è l'apparato militare di Teheran. Oltre ai siti nucleari ci sarebbero anche le infrastrutture missilistico iraniani. Anche i raid israeliani congiuntamente agli Usa si stanno concentrando su questi obiettivi, lo conferma l'emittente israeliana Kan.
Le esplosioni causate dall'attacco preventivo sono state avvertite a Isfahan e in diverse altre città dell'Iran, come Qom, Karaj, e Kermanshah.
Attacco da parte di Usa e Israele è stato pianificato per mesi
L'attacco è stato pianificato da Stati Uniti e Israele per mesi. Secondo quanto riferisce una fonte israeliana alla tv Channel 12, è prevista una prima offensiva della durata di quattro giorni. Secondo le ricostruzioni gli iraniani non si aspettavano un attacco diurno come quello avvenuto questo sabato.
Attacco Usa all'Iran sarà più esteso di quello contro i siti nucleari di giugno
Gli stati Uniti stanno attaccando l'Iran insieme a Israele e secondo quanto riferiscono funzionari statunitensi al New York Times, questa operazione sarà più estesa di quella compiuta lo scorso giugno contro gli impianti nucleari.
Le notizie in diretta di oggi 28 febbraio: Israele attacca l'Iran
Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran insieme a Israele. Funzionari statunitensi, riporta il Wall Street Journal, hanno confermato di stare conducendo attacchi sulla città di Teheran. L'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, al momento non si troverebbe nella capitale e sarebbe stato trasferito in un luogo sicuro, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali all'agenzia di stampa Reuters.