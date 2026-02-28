stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Bambole di Pezza portano a Sanremo un messaggio di pace: cosa c’è scritto sul vestito della cantante

“Resta con me” è il titolo del brano di Bambole di Pezza. La band, per la finale, ha portato all’Ariston un messaggio importante, nascosto in un look.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il debutto delle Bambole di Pezza a Sanremo è col brano "Resta con me": una canzone di resistenza, un urlo di liberazione in un momento di difficoltà globale, in cui la musica si fa mezzo di unione. La band pop punk è composta da Martina "Cleo" Ungarelli (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Daniela "Dani" Piccirillo (chitarra ritmica), Caterina Alessandra "Kaj" Dolci (basso) e Federica "Xina" Rossi (batteria). Le cinque sono salite sul palco della finale con un look coordinato, come sempre: ma sull'abito della cantante c'era stampato qualcosa di speciale.

Il messaggio di pace cucito sul vestito

La finale di Sanremo è iniziata nel segno della pace, dell'invito a un mondo finalmente libero e senza guerre. I tre conduttori (Carlo Conti, Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti) prima dell'inizio ufficiale della kermesse si sono presi un momento per commentare i recenti fatti di cronaca, dunque l'attacco in Iran. Leo Gasmann al termine dell'esibizione ha urlato "W la pace". E anche le Bambole di Pezza hanno voluto dire la loro.

Bambole di Pezza
Bambole di Pezza

Il loro brano nel ritornello dice: "Resta con me in questi tempi di odio, tu resta con me anche se tutto questo ci cambierà". È una frase molto attuale, visto il clima mondiale che si respira, in cui sembra che i popoli siano sempre più disuniti e in lotta. E anche guardando nel piccolo delle singole vite delle persone: si è sempre più distanti e soli, in un mondo frenetico, che corre, in cui si vive di apparenza. Per rimanere in tema, sia con la canzone che con l'attualità, la cantante ha indossato un abito con un messaggio di pace cucito sopra: "Give peace a chance".

Leggi anche
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata: bocciato Can Yaman promossa Arisa
Bambole di Pezza
Bambole di Pezza

Lo stile della band

Le cinque, serata dopo serata, hanno sempre sfoggiato look coordinati: modelli e capi diversi, ma ben amalgamati tra loro nei colori, nei tessuti, nelle stampe. La loro stylist Susanna Ausoni ha spiegato a Fanpage.it: "Le Bambole di Pezza hanno un'identità molto forte, bisogna dunque cercare di farle dialogare con il palco di Sanremo che è un palco importante. In questo caso è fondamentale non eccedere nel look. Abbiamo deciso di lavorare tutta la settimana con John Richmond perchè è un designer. Con John pensato ad abiti da sera, da red carpet con un gusto glam che strizza l'occhio allo stile inglese. Loro di base sono delle rocker, sono abituate a suonare nei club e nei centri sociali. Sono delle ragazze traghettate su questo palco molto importante che vogliono rispettare senza però snaturarsi. Abbiamo quindi cercato di fare un lavoro che rispettasse loro, ma rispettasse anche il palco di Sanremo".

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
I look della finale e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini
Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini
Per Elettra è l'ultima "notte di paillettes" (e festini bilaterali)
Per Elettra è l'ultima "notte di paillettes" (e festini bilaterali)
Serena Brancale indossa un abito della madre scomparsa
Serena Brancale indossa un abito della madre scomparsa
Bambole di Pezza portano a Sanremo un messaggio di pace: cosa c'è scritto sul vestito
Bambole di Pezza portano a Sanremo un messaggio di pace: cosa c'è scritto sul vestito
Sal Da Vinci e l'anello protagonista del balletto virale sul palco di Sanremo 2026: quanto costano e il significato
Sal Da Vinci e l'anello protagonista del balletto virale sul palco di Sanremo 2026: quanto costano e il significato
Patty Pravo nella finale di Sanremo: il significato della fenice ricamata sul vestito
Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo: tutti i look nell'ultima serata
Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva a Sanremo 2026 (ma costano 70mila euro)
I look della serata cover e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Chi veste Laura Pausini nella serata cover: tutti i look della conduttrice del Festival
Arisa "si spoglia di ciò che non è necessario": chi veste la cantante
Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all'Ariston
Laura Pausini cambia stile per la terza serata di Sanremo 2026: incanta con tulle e fiocchi nei look
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views