Bambole di Pezza portano a Sanremo un messaggio di pace: cosa c’è scritto sul vestito della cantante

Il debutto delle Bambole di Pezza a Sanremo è col brano "Resta con me": una canzone di resistenza, un urlo di liberazione in un momento di difficoltà globale, in cui la musica si fa mezzo di unione. La band pop punk è composta da Martina "Cleo" Ungarelli (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Daniela "Dani" Piccirillo (chitarra ritmica), Caterina Alessandra "Kaj" Dolci (basso) e Federica "Xina" Rossi (batteria). Le cinque sono salite sul palco della finale con un look coordinato, come sempre: ma sull'abito della cantante c'era stampato qualcosa di speciale.

Il messaggio di pace cucito sul vestito

La finale di Sanremo è iniziata nel segno della pace, dell'invito a un mondo finalmente libero e senza guerre. I tre conduttori (Carlo Conti, Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti) prima dell'inizio ufficiale della kermesse si sono presi un momento per commentare i recenti fatti di cronaca, dunque l'attacco in Iran. Leo Gasmann al termine dell'esibizione ha urlato "W la pace". E anche le Bambole di Pezza hanno voluto dire la loro.

Bambole di Pezza

Il loro brano nel ritornello dice: "Resta con me in questi tempi di odio, tu resta con me anche se tutto questo ci cambierà". È una frase molto attuale, visto il clima mondiale che si respira, in cui sembra che i popoli siano sempre più disuniti e in lotta. E anche guardando nel piccolo delle singole vite delle persone: si è sempre più distanti e soli, in un mondo frenetico, che corre, in cui si vive di apparenza. Per rimanere in tema, sia con la canzone che con l'attualità, la cantante ha indossato un abito con un messaggio di pace cucito sopra: "Give peace a chance".

Bambole di Pezza

Lo stile della band

Le cinque, serata dopo serata, hanno sempre sfoggiato look coordinati: modelli e capi diversi, ma ben amalgamati tra loro nei colori, nei tessuti, nelle stampe. La loro stylist Susanna Ausoni ha spiegato a Fanpage.it: "Le Bambole di Pezza hanno un'identità molto forte, bisogna dunque cercare di farle dialogare con il palco di Sanremo che è un palco importante. In questo caso è fondamentale non eccedere nel look. Abbiamo deciso di lavorare tutta la settimana con John Richmond perchè è un designer. Con John pensato ad abiti da sera, da red carpet con un gusto glam che strizza l'occhio allo stile inglese. Loro di base sono delle rocker, sono abituate a suonare nei club e nei centri sociali. Sono delle ragazze traghettate su questo palco molto importante che vogliono rispettare senza però snaturarsi. Abbiamo quindi cercato di fare un lavoro che rispettasse loro, ma rispettasse anche il palco di Sanremo".