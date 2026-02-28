Patty Pravo nella finale di Sanremo: il significato della fenice ricamata sul vestito

Patty Pravo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Opera" è il titolo della canzone sanremese di Patty Pravo: è un inno alla bellezza delle persone, viste come opere d'arte. Da grande diva della musica italiana, sul palco dell'Ariston ha scelto creazioni sontuose, tutte con un filo conduttore, come ha spiegato lo stylist Simone Folco a Fanpage.it.

I look di Patty Pravo a Sanremo

Simone Folco e Patty Pravo collaborano da ben 13 anni: il loro è un sodalizio artistico ben consolidato. Lo stylist ha raccontato a Fanpage.it: "Il nostro è un rapporto a 360°, perché io sono anche l'assistente e gestisco tutti i suoi lavori. Ci siamo incontrati tanti anni fa, lei vide un ricamo, un broccato che io avevo fatto e mi disse di andare a casa sua alle 4 del mattino e quando arrivai mi disse: Voglio che tu mi realizzi un abito con questo broccato. Quello fu il primo vestito che le feci. Questo lavoro, se non c'è l'affetto, non lo puoi fare bene, perché passi tantissime ore insieme. Alla base, secondo me, ci deve essere sempre un rapporto prima umano e di stima e di affetto e poi si può lavorare bene insieme".

Il look di Patty Pravo

Serata dopo serata Patty Pravo non si è smentita, confermandosi la grande diva che è, vestita di eleganza assoluta, un'eleganza d'altri tempi. I suoi look sanremesi sono stati studiati da Simone Folco come un progetto unitario: "Hanno delle linee molto essenziali e rigorose ma con dei ricami pittorici eseguiti interamente a mano che li rendono più preziosi. Ci sono vari ricami con dei colori diversi che sono il fil rouge".

Leggi anche Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini

Patty Pravo indossa gioielli Bulgari

La serata finale rappresenta il culmine di un percorso stilistico improntato sulla magnificenza, su look grandiosi capaci di accompagnare la voce della cantante. L'abito scelto per l'ultima esibizione, infatti, ha un elemento particolare, una fenice ricamata sullo strascico: "Patty si è definita una fenice, per questo nell'ultima sera c'è un abito con una fenice che è un animale meraviglioso e rispecchia molto Patty, a prescindere dal risorgere dalle ceneri perché lei non ha bisogno di risorgere dalle ceneri. È un animale regale". L'artista ha completato il look di velluto con la Collana High Jewelry di Bulgari in oro rosa e diamanti, con anello coordinato.