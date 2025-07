Anna Tangelo col pancione a Battiti Live: il look premaman con pantaloni trasparenti e gilet over

Oggi, lunedì 21 luglio, va in onda una nuova puntata di Battiti Live, il festival dell'estate targato Radio Norba che ormai da anni dà spazio agli artisti che si sfidano a colpi di tormentoni musicali. Le registrazioni si sono tenute a fine giugno nella piazza di Molfetta, a Bari, ma solo ora vengono trasmesse ogni settimana in prima serata su Canale 5. Al di là della padrona di casa Ilary Blasi, i veri protagonisti sono i cantanti del momento, ultima tra tutte Anna Tatangelo, tornata sul palco col pancione dopo l'annuncio social della gravidanza. Quali sono le caratteristiche del suo nuovo look premaman?

Lo stile di Anna Tatangelo in gravidanza

Anna Tatangelo è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc, e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa qualche settimana fa, mostrando già un pancione abbastanza evidente in uno scatto di profilo: tra qualche mese darà un fratellino/sorellina ad Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi D'Alessio, ed è letteralmente raggiante. Se durante la prima apparizione pubblica con le forme della dolce attesa in vista aveva optato per un lungo e morbido slip dress, a Battiti Live ha puntato sul total black sensuale e sparkling.

Il look premaman di Anna Tatangelo a Battiti Live

Per esibirsi a Battiti Live sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi Anna Tatangelo si è trasformata in una dark lady. Niente tubini e abiti attillati che fasciano il corpo in gravidanza, ha sfoggiato una giacca smanicata oversize e monopetto, un modello lungo fino al fondoschiena con la scollatura generosa. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni trasparenti ma tempestati di scintillanti paillettes, lasciando così intravedere le gambe lunghe e snelle. Naturalmente non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguardi i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, portando la fila laterale. Insomma, Anna Tatangelo ha detto no al classico stile premaman e in dolce attesa non ha alcuna intenzione di rinunciare al glamour.