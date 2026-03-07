Sabrina Ferilli cambia look: il nuovo taglio di capelli è scalato e con la frangia

Dopo che in molti avevano parlato di una sua possibile partecipazione a Sanremo (poi smentita), Sabrina Ferilli è tornata in tv lo scorso martedì, il 3 marzo, giorno in cui ha debuttato su Rai 1 con Gloria – Il ritorno, il tv movie in cui ricopre i panni di Gloria Grandi, un'attrice sul viale del tramonto, detenuta in carcere in attesa di giudizio. Cosa ha fatto per festeggiare il grande successo ottenuto fin dalla prima puntata? Ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e ha cambiato radicalmente stile: ecco il nuovo taglio di capelli dell'attrice.

Sabrina Ferilli ci dà un taglio

Alessia Solidani è una delle hairstylist romane più amate dalle star, basti pensare al fatto che tra le sue clienti fisse ci sono Ilary Blasi, Eleonora Pedron e Francesca Fagnani. Sabrina Ferilli è nella lista delle celebrities italiane che da sempre si affidano a lei per rivoluzionare l'hair look. Sebbene l'attrice sia da sempre fedele ai capelli lunghi e castani, nelle ultime ore ha deciso di aggiungere qualche piccola novità alla sua acconciatura. Si è recata in uno dei Solidani Salon di Roma e ci ha "dato un taglio", puntando tutto sullo stile shaggy. Di cosa si tratta? Di un taglio di capelli molto scalato, dall'aspetto volutamente spettinato e rock.

Il nuovo taglio di capelli di Sabrina Ferilli

Il taglio scalato sarà il must della primavera 2026?

Il nuovo hair look di Sabrina Ferilli si ispira agli anni '70, è contraddistinto da ciocche sfilate e irregolari che donano volumi maggiori sulle parti superiori ed è "dotato" di un'adorabile frangia a tendina che può essere portata sia aperta che chiusa sulla fronte. L'attrice ha portato la chioma sciolta e leggermente mossa, mettendo in risalto in modo naturale la scalatura. Per descrivere il taglio dell'attrice Alessia Solidani ha usato queste parole: "Movimento naturale e volume leggero. Uno stile shaggy che rende i capelli pieni e dinamici". Scommettiamo che le scalature extra diventeranno il must della primavera 2026?