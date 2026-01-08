La trasformazione di Sabrina Ferilli in A testa alta: addio onde, è il momento dei ricci vaporosi

Avete notato che in A testa alta – Il coraggio di una donna Sabrina Ferilli è apparsa un tantino diversa dal solito? È perché ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile: ecco il nuovo hair look.

Sabrina Ferilli ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: ieri, mercoledì 7 gennaio, ha debuttato su Canale 5 A testa alta – Il coraggio di una donna, la nuova miniserie che la vede grande protagonista tra le strade di un piccolo borgo del Lazio (e che ha registrato ascolti da record). Nelle puntate l'attrice interpreta una preside che finisce al centro di una vicenda di revenge porn e che si ritrova sia con la vita che con la carriera completamente sconvolte. Il dettaglio che non può passare inosservato? Per ricoprire i panni del personaggio ha cambiato drasticamente stile: ecco la trasformazione messa in atto per l'esclusiva fiction.

L'hair look di Virginia Terzi in A testa alta

In A testa alta – Il coraggio di una donna avete notato che Sabrina Ferilli è apparsa un tantino diversa dal solito? È perché ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile e lo ha fatto per interpretare la preside Virginia Terzi. Se negli ultimi anni era rimasta sempre fedele alle acconciature con le onde ordinate e definite, spaziando tra pieghe sciolte e mezzi raccolti, per la fiction ha pensato bene di puntare tutto sui ricci stretti e vaporosi. Nei panni di Virginia Terzi l'attrice sfoggia una chioma "leonina" dal volume extra, portandola sciolta e con la fila centrale. In fatto di look, invece, lascia spazio all'eleganza e all'effetto monocromatico tra tailleur con giacca e gonna e cappottini di panno delle stesse nuance.

Sabrina Ferilli in A testa alta

L'evoluzione di stile di Sabrina Ferilli

Sono decenni che Sabrina Ferilli è tra le donne più amate della tv italiana e, nonostante il tempo che passa, questo dettaglio è rimasto invariato. A renderla da sempre iconica non è solo l'innata bellezza ma anche lo stile glamour e sofisticato che la contraddistingue fin dagli esordi. Come è cambiata con gli anni? Niente rivoluzioni drastiche, ha fatto solo qualche piccola modifica all'acconciatura, passando dalla chioma vaporosa e riccia degli anni '90 ai capelli in piega perfetta di oggi. In A testa alta, dunque, non ha fatto altro che "ritornare indietro nel tempo", facendo sognare tutti coloro che la seguono da quando è giovanissima. Starà pensando a una trasformazione "wild" anche nella vita reale?