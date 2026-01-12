La trasformazione di Luisa Ranieri nella fiction La Preside: coi capelli biondi interpreta Eugenia Carfora

“La Preside” è la serie TV Rai in 4 serate in onda dal 12 gennaio. Luisa Ranieri interpreta una dirigente scolastica, ruolo che ha richiesto un cambio look.

Circa un anno fa Luisa Ranieri aveva stupito fan e follower condividendo alcuni scatti speciali: le foto, provenienti dal set, testimoniavano un drastico cambio look. L'attrice per la prima volta aveva abbandonato la sua chioma scura naturale sfoggiando una chioma bionda, con riga laterale e ciocche più corte sul davanti a incorniciare il viso. Oggi, a distanza di mesi, quella trasformazione acquista senso. Si trattava, infatti, di esigenze di copione e finalmente, il frutto di quelle riprese è disponibile sul piccolo schermo.

L'attrice torna in tv a partire da stasera con la serie in 4 puntate La Preside in cui interpreta una dirigente scolastica napoletana. Il personaggio si ispira liberamente a una figura femminile vera, Eugenia Carfora, simbolo di coraggio nella lotta per il riscatto educativo e sociale dei ragazzi di Caivano provenienti da contesti familiari svantaggiati. La serie racconta appunto l'impegno della protagonista alla guida dell'Istituto Anna Maria Ortese (Napoli), per salvare i ragazzi dal degrado e dallo spaccio.

"Oggi con questa testa bionda e con il cuore colmo di emozione inizio questa nuova avventura" aveva scritto Luisa Ranieri su Instagram, suscitando reazioni molto positive tra i follower. Nessuno si aspettava di vederla in questa veste inedita, che nulla toglie alla sua bellezza. L'attrice vanta tanti anni di carriera alle spalle e non ha mai cambiato colore di capelli. Ha certo giocato molto con le acconciature e la chioma, per esigenze di copione e per scelte personali: capelli corti, frangetta, ciuffo laterale, capelli mossi, passando dalle schiariture castane sulle lunghezze al castano scuro.

Il biondo è una novità assoluta, anche se ancora non è chiaro se abbia utilizzato una parrucca durante le riprese o se realmente in quel periodo abbia tinto i capelli. A favore di questa seconda tesi ci sono le radici scure bene in vista sulla parte alta della testa. Il risultato le dona un'immagine sicuramente affascinante, meno mediterranea, ma comunque naturale, che ne esalta il viso dandogli un tocco quasi da diva.

L'attrice, una volta archiviata la messa in onda di La Preside, è già in procinto di tornare sul set. È infatti stata annunciata la quarta e ultima stagione di una serie di successo che la vede protagonista, nei panni di un personaggio che il pubblico ama molto: Lolita Lobosco 4. Il primo ciak ci sarà questa estate a Bari. In quel caso l'attrice potrà mantenere il suo aspetto naturale dicendo definitivamente addio al biondo. Rimanendo fedele alla descrizione fornita nei romanzi gialli da cui la fiction è tratta, infatti, Lolita ha i capelli scuri. A quando, dunque, la prossima drastica trasformazione?