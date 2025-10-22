Luisa Ranieri al Roma Film Fest: perché il look dark nasconde un omaggio a Napoli

L'edizione 2025 del Roma Film Festival è entrata nel vivo e continuano a essere moltissime le star che calcano il red carpet a pochi minuti dalle prime (qualche giorno fa, ad esempio, è arrivata anche Jennifer Lawrence). Ieri si è tenuta la prima di La Preside, il film dedicato a Eugenia Carfora, la preside della scuola divenuta modello di Caivano, interpretata da Luisa Ranieri. Per presentare il suo nuovo lavoro l'attrice ha voluto al suo fianco il marito Luca Zingaretti, con il quale ha sfilato in coordinato sul tappeto rosso allestito all'Auditorium Parco della Musica: ecco tutti i dettagli dei look di coppia (che nasconde un omaggio a Napoli).

Chi ha vestito Luisa Ranieri alla prima de La Preside

Da sempre icona di bellezza e di stile, anche sul red carpet del suo nuovo film La Preside Luisa Ranieri è riuscita a distinguersi per glamour e sensualità. seguita dalla stylist Gloria Ripamonti, ha pensato bene di puntare tutto sull'effetto dark, vestendosi in coordinato con il marito Luca Zingaretti. I due si sono trasformati in "man&woman" in black, apparendo unitissimi e affiatati come al solito. Se "l'alter ego" di Montalbano ha optato per un semplice completo classico abbinato a camicia e scarpe in tinta, l'attrice è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di fashion. Non ha scelto il brand che l'ha vestita a caso, anzi, a quanto pare nel suo look ha voluto "nascondere" un omaggio a Napoli, la sua città (e quella della preside che interpreta). Si è infatti affidata a The Attico, il brand della partenopea Gilda Ambrosio.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Luisa Ranieri col bracciale serpente sul red carpet

Luisa Ranieri ha sfoggiato una giacca lunga e monopetto (ma senza revers sul bavero), abbinandola a una maxi gonna a sirena in tessuto vedo non vedo ricoperta di paillettes "a cascata". A completare il look da red carpet non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, dai sandali col tacco a spillo di Jimmy Choo ai gioielli scintillanti di Bulgari. L'attrice ha infatti sfoggiato al polso un grosso bracciale rigido della collezione Serpenti e degli orecchini pendenti tempestati di diamanti e rubini. Make-up appena accennato, capelli tirati all'indietro in un raccolto bon-ton e pedicure dark coordinata all'outfit: Luisa Ranieri non delude mai e ogni volta che appare su un tappeto rosso riesce a lasciare tutti senza fiato con la sua bellezza e col suo stile.