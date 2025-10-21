Jennifer Lawrence col maglioncino conquista il Roma Film Fest 2025 (ma la gonna è trasparente)

È entrata nel vivo l'edizione 2025 del Roma Film Festival, l'evento che ogni anno infiamma la Capitale, dando ai registi e agli attori di fama internazionale la possibilità di presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri sera è stato il turno di Jennifer Lawrence, che ha presenziato alla prima della nuova pellicola di cui è protagonista (e di cui è anche produttrice), Die My Love di Lynne Ramsay. Per l'occasione non ha rinunciato alla classica sfilata sul red carpet, anzi si è goduta un vero e proprio bagno di folla prima di entrare nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Chi ha firmato il look boho chic con cui ha mixato glamour e stile casual?

Jennifer Lawrence dice no agli abiti principeschi

Al Festival del Cinema di Roma Jennifer Lawrence ha presentato Die, My Love, il suo nuovo film in cui affronta un tema a lei particolarmente caro, quella della maternità e della depressione che molto spesso le neomamme si ritrovano a sperimentare dopo un cambiamento tanto drastico della loro vita. Per sfilare sul red carpet non risultando "fuori luogo" rispetto all'argomento trattato ha pensato bene di mixare in modo impeccabile glamour e casual. Per lei, dunque, niente abiti principeschi, strascichi o scollature maxi, ha preferito sfoggiare un semplice maglioncino dalla silhouette oversize, capo chiave dell'autunno che si è rivelato perfetto anche per un evento speciale come la prima di un film.

Jennifer Lawrence in Dior

Chi ha vestito Jennifer Lawrence al Roma Film Festival 2025

A vestire Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma è stata la Maison Dior (di cui è ambassador da diversi anni). L'attrice ha scelto uno dei look della collezione Primavera/Estate 2026, la prima firmata dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson. Il maglioncino color sabbia è drappeggiato e ha lo scollo a V contornato da uno strato di raso nero, mentre la gonna è super chic ma allo stesso tempo sensuale: è a balze "a palloncino" ed è in delicato tulle bianco sottile e trasparente interamente decorato con dei candidi pois. Per completare il tutto la diva ha scelto un paio di mules nere con tacco alto, mentre per quanto riguarda i capelli, ha optato per un raccolto a effetto messy. In questa versione comoda e glamour non può forse essere considerata un'icona di stile boho chic?