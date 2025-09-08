stile e Trend
Angelina Jolie pronta per l’autunno al Toronto Film Festival: il trench diventa un abito con spacco

Angelina Jolie ha partecipato al Toronto Film Festival per presentare il suo nuovo film Couture. Sul red carpet ha lasciato trionfare l’eleganza semplice con un maxi trench usato come abito: ecco tutti i dettagli del look.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Angelina Jolie è una delle dive hollywoodiane più amate di tutti i tempi, famosa per la sua bellezza mozzafiato e per il suo fascino magnetico. Negli ultimi anni finita al centro del gossip per il matrimonio finito con Brad Pitt, ogni volta che appare in pubblico riesce a catalizzare i riflettori su di sé in pochi secondi, distinguendosi sempre per eleganza e glamour. È proprio quanto successo nelle ultime ore al Toronto Film Festival, al quale ha partecipato per presentare il suo nuovo film Couture (diretto da Alice Winocour). Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per calcare il red carpet della prima.

Chi ha firmato il trench di Angelina Jolie al Toronto Film Festival

Ieri sera al Toronto Film Festival si è tenuta la première mondiale di Couture, il nuovo film con Angelina Jolie. L'attrice non poteva mancare sul red carpet e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo stile autunnale. Da sempre amante dei look minimal e chic, anche in questa occasione è riuscita a dare una lezione di sobrietà ed eleganza. Ha infatti seguito il trend del Mocha Mousse, il colore Pantone del 2025, ma dicendo addio ai soliti abiti sfarzosi e da gala che vengono indossati alle prime. Ha preferito un maxi trench di Gabriela Hearst, un modello marrone doppiopetto lungo fino alla caviglia, e lo ha trasformato in un vero e proprio vestito. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo ha portato sbottonato all'altezza della coscia, così da creare uno spacco vertiginoso.

Angelina Jolie in Gabriela Hearst
Angelina Jolie in Gabriela Hearst

Angelina Jolie ricrea la posa iconica degli Oscar

Per completare l'outfit da red carpet Angelina Jolie ha scelto dei gioielli preziosi di Cartier, delle pumps col vertiginoso tacco a spillo e un paio di collant velati che hanno messo ancora più in risalto le gambe lunghe e snelle. Ha lasciato i capelli sciolti e leggermente spettinati e ha esaltato gli occhi con un make-up dai toni naturali. Il dettaglio che non è passato inosservato? In molti hanno notato che, complice il maxi spacco, ha ricreato l'iconica posa degli Oscar del 2012, evento in cui passò alla storia col suo abito nero strapless di Versace che lasciava la coscia in vista. Insomma, sebbene gli anni passino, Angelina Jolie continua a essere una diva senza tempo, capace di rendere magnetica ogni apparizione pubblica.

Angelina Jolie agli Oscar 2012
Angelina Jolie agli Oscar 2012
