stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Angelina Jolie brilla con l’abito gioiello: è una dea vestita d’argento

Look glamour e scintillante per Angelina Jolie, incantevole ed elegantissima sul red carpet della premiare del suo ultimo film: Couture.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Angelina Jolie
Angelina Jolie

Angelina Jolie si è goduta la serata in suo onore al Pathé Palace di Parigi, dove è andata in scena la première del suo ultimo film, Couture. Un titolo come questo, non poteva che richiedere un look davvero prezioso, da diva. L'attrice e regista non ha deluso le aspettative, dando prova di eleganza col suo outfit scintillante, in sintonia con le atmosfere "modaiole" del film, evocate già da quella singola parola. Nel film, infatti, interpreta Maxine Walker, una regista americana che scopre di avere un cancro al seno proprio mentre è nel pieno di una settimana frenetica di lavoro, alla Paris Fashion Week.

Portando un po' di Fashion Week anche sul red carpet della premiere, Angelina Jolie ha sfilato con un lungo abito a maniche corte trasparente color argento, impreziosito da un intricato motivo floreale di perline metalliche e paillettes su tutta la silhouette e frange sul fondo. Le applicazioni creano una sorta di "effetto tatuaggio" sulla pelle. È una creazione firmata Givenchy. Ha aggiunto un paio di semplicissime décolleté nere. Con questo outfit è la perfetta incarnazione della diva hollywoodiana.

Angelina Jolie in Givenchy
Angelina Jolie in Givenchy

Da un lato, dunque, nel film ci sono le ambientazioni glamour degli show parigini, dall'altro c'è il tema della malattia, molto caro ad Angelina Jolie. La regista Alice Winocour ha comunque chiarito a The Hollywood Reporter che non è né un film sull'industria della moda né sul cancro. Sul primo fronte l'attrice è preparata: nel 2023 ha fondato un proprio marchio di abbigliamento, Atelier Jolie. Purtroppo, ne sa qualcosa anche del secondo fronte. A causa di un alto rischio genetico (gene BRCA1) per il tumore al seno e alle ovaie, circa 10 anni fa si è sottoposta a doppia mastectomia più asportazione di ovaie e tube. Da allora è molto attiva nel sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Leggi anche
Angelina Jolie mostra i segni della mastectomia: le cicatrici al seno sono un simbolo di speranza
Angelina Jolie alla premiere parigina di "Couture"
Angelina Jolie alla premiere parigina di "Couture"

Alice Winocour ha avuto accesso completo agli atelier, ai laboratori e agli showroom di Chanel per il film e la Maison è stata attivamente coinvolta nella realizzazione dei costumi, collaborando con la costume designer Pascaline Chavanne, così da creare look da passerella realmente ispirati alle collezioni della Casa di Moda.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
PSICOLOGIA
Perché torniamo con l’ex? “Solitudine e nostalgia sono confuse con l’amore”
Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma
Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma
Che cos'è la sindrome del cuore congelato, che si verifica dopo la fine di un amore
Che cos'è la sindrome del cuore congelato, che si verifica dopo la fine di un amore
Potresti essere vittima della teoria del taxi e non lo sai: cosa succede quando il tuo ex ritrova subito l'amore
Potresti essere vittima della teoria del taxi e non lo sai: cosa succede quando il tuo ex ritrova subito l'amore
Le persone davvero gentili hanno una caratteristica psicologica in comune secondo uno studio di Oxford
Le persone davvero gentili hanno una caratteristica psicologica in comune secondo uno studio di Oxford
Cosa influenza il desiderio sessuale: "La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderio"
Cosa influenza il desiderio sessuale: "La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderio"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views