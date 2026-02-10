Angelina Jolie brilla con l’abito gioiello: è una dea vestita d’argento

Angelina Jolie

Angelina Jolie si è goduta la serata in suo onore al Pathé Palace di Parigi, dove è andata in scena la première del suo ultimo film, Couture. Un titolo come questo, non poteva che richiedere un look davvero prezioso, da diva. L'attrice e regista non ha deluso le aspettative, dando prova di eleganza col suo outfit scintillante, in sintonia con le atmosfere "modaiole" del film, evocate già da quella singola parola. Nel film, infatti, interpreta Maxine Walker, una regista americana che scopre di avere un cancro al seno proprio mentre è nel pieno di una settimana frenetica di lavoro, alla Paris Fashion Week.

Portando un po' di Fashion Week anche sul red carpet della premiere, Angelina Jolie ha sfilato con un lungo abito a maniche corte trasparente color argento, impreziosito da un intricato motivo floreale di perline metalliche e paillettes su tutta la silhouette e frange sul fondo. Le applicazioni creano una sorta di "effetto tatuaggio" sulla pelle. È una creazione firmata Givenchy. Ha aggiunto un paio di semplicissime décolleté nere. Con questo outfit è la perfetta incarnazione della diva hollywoodiana.

Angelina Jolie in Givenchy

Da un lato, dunque, nel film ci sono le ambientazioni glamour degli show parigini, dall'altro c'è il tema della malattia, molto caro ad Angelina Jolie. La regista Alice Winocour ha comunque chiarito a The Hollywood Reporter che non è né un film sull'industria della moda né sul cancro. Sul primo fronte l'attrice è preparata: nel 2023 ha fondato un proprio marchio di abbigliamento, Atelier Jolie. Purtroppo, ne sa qualcosa anche del secondo fronte. A causa di un alto rischio genetico (gene BRCA1) per il tumore al seno e alle ovaie, circa 10 anni fa si è sottoposta a doppia mastectomia più asportazione di ovaie e tube. Da allora è molto attiva nel sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Angelina Jolie alla premiere parigina di "Couture"

Alice Winocour ha avuto accesso completo agli atelier, ai laboratori e agli showroom di Chanel per il film e la Maison è stata attivamente coinvolta nella realizzazione dei costumi, collaborando con la costume designer Pascaline Chavanne, così da creare look da passerella realmente ispirati alle collezioni della Casa di Moda.