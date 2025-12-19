Angelina Jolie mostra i segni della mastectomia: le cicatrici al seno sono un simbolo di speranza

Angelina Jolie ha mostrato per la prima volta i segni della mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013. Lo ha fatto sulla copertina di Time France, trasformando le cicatrici in un simbolo di speranza.

Time France

Angelina Jolie ha deciso di mostrare per la prima volta le cicatrici sul seno, i segni della mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013. Lo ha fatto sulla copertina di Time France ma la sua non è stata una semplice provocazione o una trovata per far parlare di sé ma un gesto dal significato molto profondo: quei tagli che porta sul corpo sono un simbolo di speranza e puntano a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. Solo in questo modo, infatti, è possibile combattere il tumore al seno, cancro femminile più comune al mondo e principale causa di morte per le donne.

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici

Time France ha rilanciato il suo nuovo numero, la cui copertina è stata dedicata ad Angelina Jolie. Nessuna immagine patinata o glamour, l'attrice, in vista dell'uscita del film Coutures di Alice Winocour, ha posato in una versione molto intima, con il viso al naturale e indosso solo un maglione nero che le cade sul seno. Sebbene si copra il décolleté con un braccio, il messaggio è chiaro: l'attrice ha voluto rivelare i segni che la mastectomia preventiva le ha lasciato sul corpo. Prima d'ora non lo aveva mai fatto, anzi, era sempre stata molto discreta sulla questione, ma ora ha deciso di aprirsi e di raccontare la sua esperienza. La foto è così diventata un simbolo di coraggio, di lotta e di speranza.

Il valore simbolico della foto di Angelina Jolie

Nell'intervista che ha accompagnato il servizio fotografico Angelina Jolie ha spiegato che condivide queste cicatrici con molte donne che ama e che lo scatto con i segni della mastectomia in vista punta proprio a non farle più sentire sole nella loro battaglia. "Mi commuovo sempre quando vedo altre donne condividere le loro cicatrici. Volevo unirmi a loro, sapendo che Time France avrebbe condiviso informazioni sulla salute del seno, la prevenzione e la conoscenza del cancro al seno”. Oggi non solo invita tutte a fare scelte consapevoli ma chiede anche alle autorità sanitarie di rendere lo screening del gene BRCA1 accessibile a tutte le donne, così che nessuna venga esclusa dalla prevenzione.