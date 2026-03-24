Paola Maugeri: “Ho 58 anni e un compagno di 41, mai fatto botox per sentirmi desiderabile”

Dal profilo Instagram di Paola Maugeri

Anna Magnani un giorno disse al suo truccatore una frase iconica. È una citazione diventata il simbolo per eccellenza di tutte le donne che difendono il passare del tempo sul loro viso e il loro corpo, considerandolo qualcosa da preservare, che non dovrebbe mai essere fonte di vergogna o imbarazzo. "Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire" disse l'attrice. La sua profondità espressiva, il suo sguardo intenso sono stati la sua fortuna: l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Ma proprio quel viso così carico di emozioni (e rughe) non sarebbe mai più stato lo stesso, se avesse fatto qualche "ritocchino". È proprio questo il fulcro del messaggio lanciato su Instagram da Paola Maugeri.

Paola Maugeri dice no alla chirurgia

La giornalista e conduttrice ha affidato a un lungo post una riflessione particolarmente attuale. Da giorni circolano le foto di Anne Hathaway sul red carpet degli Oscar, in una forma davvero smagliante: per lei sembra che il tempo si sia fermato, che il suo viso si sia cristallizzato nell'aspetto che aveva al debutto in "Il diavolo veste Prada". L'attrice potrebbe essersi sottoposta a dei facial treatment. Ne è convinto il medico estetico Dr Jonny Betteridge, che sui social ha detto che a suo avviso potrebbe essersi sottoposta a rinofiller, filler labbra e altro. Come lei anche Emma Stone, apparsa diversa ultimamente, con uno sguardo rinnovato: c'è chi ipotizza una blefaroplastica superiore e un lifting del sopracciglio.

Dal profilo Instagram di Paola Maugeri

Dinanzi a questa avanzata di trattamenti di ogni tipo, che puntano al mantenersi eternamente giovani, Paola Maugeri ha detto chiaramente: "Ho 58 anni, non ho mai fatto botox e ho un compagno di 41. Non lo dico per vantarmi. E non lo dico per giudicare chi fa scelte diverse dalle mie. Lo dico perché trovo triste che una donna, per sentirsi ancora desiderabile, debba pensare di cancellare ogni traccia del tempo dal proprio volto". Lei ha scelto un approccio diverso che rivendica forte e chiaro: "Credo in un'altra via. Credo nella presenza. Credo nell’energia. Credo nella forza di un viso che sente, che si muove, che racconta".

Dal profilo Instagram di Paola Maugeri

E lo ha motivato: "Il botox viene spesso banalizzato, ma è un neuromodulatore: agisce sul dialogo tra nervi e muscoli. Io, personalmente, non voglio interrompere quel linguaggio sottile tra ciò che sento e ciò che il mio volto racconta". La giornalista ha scelto di volersi bene e prendersi cura di sé in altri modi: "Credo anche che il nostro aspetto non dipenda solo da ciò che facciamo fuori, ma da come viviamo dentro: da quello che mangiamo, da come dormiamo, da quanto stress ci portiamo addosso, da quanto ascoltiamo il corpo, da quanta vita vera lasciamo scorrere. Non voglio congelare niente. Voglio esserci tutta".

Dal profilo Instagram di Paola Maugeri

Che ci sia o meno il ricorso alla chirurgia, c’è sempre un’attenzione ossessiva sul corpo delle donne. È come se a loro non venisse perdonata la vecchiaia, come se questa macchia fosse intollerabile. È la critica mossa più volte a Hollywood da Sharon Stone, la quale ha denunciato un sistema che impedisce alle donne di invecchiare serenamente, che toglie loro possibilità una volta superati gli anta. È un mondo che vorrebbe donne sempre giovani e belle, esercitando una pressione malsana che non può assolutamente essere gestita in modo naturale. Come lei tante altre donne del mondo dello spettacolo hanno detto no alla chirurgia estetica, preferendo coltivare con lo specchio e con l'avanzare del tempo un rapporto di amore e accettazione, che non significa abbandono: il miglioramento quotidiano non passa necessariamente per il bisturi e non è una colpa volersi bene.

Ne sono altri esempi Carolina di Monaco e Andie MacDowell, che hanno consapevolmente scelto di non tingere i capelli, di lasciarli grigi anche davanti ai fotografi, anche sui red carpet e alle serate di gala. L’attrice, in particolare, ha raccontato di quanto sia stata messa in cattiva luce la sua scelta all’inizio, anche dalle persone a lei più care e vicine: glielo sconsigliavano, temevano per la sua carriera. Lei invece ha portato avanti la decisione con determinazione e da diverso tempo sfoggia con estrema sicurezza la sua chioma grigia. Lei è serena con la sua età e in pace con la sua immagine: non vuole sforzarsi ad apparire chi non è, ossia una donna giovane a tutti i costi. Vuole che la sua immagine sia aderente a ciò che è realmente, senza artificio. "Sono vecchia e va bene così" ha detto in un’intervista.