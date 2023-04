Sharon Stone e il cliché della donna eternamente giovane: “Dicevano che ero vecchia per lavorare” Dopo i 40 anni Sharon Stone si è sentita ostacolata. Hollywood vuole donne eternamente giovani e riduce le possibilità per chi, come lei, non ha problemi a mostrare i segni del tempo.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stome, Red Sea International Film Festival (2022)

Non è esattamente l'ultima arrivata, a Hollywood. Sharon Stone conosce bene il sistema perché c'è dentro da 30 anni: una carriera lunga e ricca di successi. Non è una che le manda a dire, anzi se ha un pensiero da esprimere lo fa senza peli sulla lingua, senza nascondersi dietro un dito. Vale anche quando c'è da essere polemici e criticare "i poteri forti". Nel suo caso, la 65enne ha vissuto in prima persona l'esperienza della discriminazione in quanto donna "di una certa età": diverse volte si è espressa contro l'industria del cinema, che fa lavorare solo donne giovani (o quelle che tentano di mostrarsi eternamente tali). Lei ha scelto di non adattarsi a questo sistema malato, pagandone le conseguenze.

Sharon Stone non nasconde l'età che ha

Sharon Stone ha da poco compiuto 67 anni. L'attrice vive il rapporto col tempo che passa in modo sereno. Proprio perché ha rischiato la vita ed è stata vicina alla morte, sa quanto sia prezioso poter essere al mondo e quanto sia fortunata ad aver avuto una seconda opportunità. Non ha intenzione di perdere tempo né ha intenzione di ingannarlo: lascia che lui faccia il suo corso, senza privarsi di nulla, vivendo intensamente e in modo autentico. In passato è stata anche lei vittima di stereotipi di bellezza e poerfezione, ha fatto ricorso alla chirurgia e si è sottoposta a trattamenti anti age.

Sharon Stone, CORE Gala (2022)

Poi dopo l'ictus ha detto addio al bisturi. Oggi è una donna determinata a non sottostare a certi canoni, quegli stereotipi che soprattutto nel mondo del cinema vorrebbero le donne eternamente giovani. Lei in primis si è resa conto della valenza data all'aspetto estetico, che inevitabilmente penalizza le donne quando superano una certa età e quando scelgono di dimostrarla senza timore, come fa lei. Infatti è tornata a scagliarsi contro il sistema discriminatorio hollywoodiano.

Sharon Stone, An Unforgettable Evening (2023)

Hollywood vuole donne eternamente giovani

Dove sono i ruoli, nel mondo del cinema, per le donne over 50? E per le over 60? Non ci sono. Sharon Stone ha fatto della discriminazione di Hollywood nei confronti delle donne "di una certa età" una battaglia personale. L'attrice è molto attiva riguardo alle lotte all'interno del settore e si è già espressa spesso per denunciare l'industria hollywoodiana che riduce drasticamente le possibilità di lavoro delle donne, una volta superati i 40 anni. Lo ha ribadito nuovamente in un'intervista in cui ha ammesso che 20 anni fa le fu sconsigliato di continuare a lavorare, fu scoraggiata nel voler portare avanti la professione: come se ormai avesse superato la "data di scadenza".

Sharon Stone, Festival di Cannes (2022)

Ne ha parlato a Spectrum News Southern California, con Giselle Fernandez. Tornando con la mente a 25 anni fa ha ricordato: "Improvvisamente ero troppo vecchia per lavorare. Non scherzo. Potrei fare i nomi degli attori che hanno detto che ero troppo vecchia per lavorare con loro". Dal canto suo, lei non si è mai lasciata abbattere da certe insinuazioni. Oggi si diletta come pittrice, ma resta la recitazione la sua vocazione e non ha alcuna intenzione di farsi da parte: "Se non sarà per Hollywood, sarà per qualcun altro perché sono una professionista".