Chi è Roan, il figlio che Sharon Stone ha adottato da piccolo Sharon Stone ha adottato tre bambini: il figlio maggiore si chiama Roan e ha appena compiuto 23 anni.

Roan, il figlio di Sharon Stone

Sharon Stone è molto riservata, quando si tratta della sua vita privata, in particolare la sua famiglia e i suoi affetti più cari. Non ha avuto problemi a mettersi a nudo, raccontando la difficile esperienza della malattia. L'attrice nel 2001 è stata colpita da un ictus e le è servito molto tempo per recuperare in pieno e tornare a lavorare, incontrando molte difficoltà a reinserirsi nel sistema hollywoodiano "alla sua età". Ne ha parlato apertamente anche per sdoganare il cliché della donna eternamente giovane, che così tanto piace a Hollywood: lei dopo l'ictus ha deciso di non fare più interventi di chirurgia, in controtendenza con le scelte di altre celebrities. E per questo è stato difficile tornare in pista, proprio per la scelta di non adeguarsi a certi canoni estetici, che combatte in nome di un'accettazione piena, che vada oltre il numero dell'età anagrafica. La 65enne, invece, non racconta molto della sua famiglia. Si sa molto poco dei suoi figli, difatti è stato uno strappo alla regola la condivisione su Instagram di una foto del figlio Roan, che si vede sempre pochissimo.

Sharon Stone e Roan Stone, Golden Globe Awards 2018

Chi è Roan, il figlio di Sharon Stone

Sharon Stone ha tre figli, tutti adottati. L'attrice non ha mai potuto avere figli biologici ed è andata incontro a diversi aborti spontanei, a causa dell'endometriosi e di una malattia autoimmune. Il primo figlio, Roan, è entrato a far parte della famiglia nel 2000, quando era sposata con Phil Bronstein. La Stone poi ha adottato altri due bambini: Laird Vonne Stone nel 2005 e Quinn Kelly Stone nel 2006.

Sharon Stone e Roan Stone, 2004

Roan ha da poco compiuto 23 anni e sua madre, fiera e orgogliosa, lo ha presentato al mondo, facendogli gli auguri di buon compleanno sui social. Il ragazzo è stato visto in alcune occasioni pubbliche con sua madre. Erano insieme sul red carpet dei Golden Globe Awards 2018, per esempio. Ma ha un profilo social chiuso, dunque è molto attento alla sua privacy, evitando eccessivo intromissioni esterne. È stato lui stesso nel 2019 a voler aggiungere il cognome Stone a quello paterno Bronstein.

