Sharon Stone si regala delle labbra “nuove” per il compleanno (e riflette sulla chirurgia) Sharon Stone ha compiuto 64 anni. Ha festeggiato con una foto ironica che nasconde una critica alla chirurgia e all’ossessione per la bellezza di Hollywood.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone festeggia il compleanno su Instagram

Un pigiama di seta a pois, i capelli biondi in disordine, un paio di occhiali da vista: si è mostrata così Sharon Stone sui social, nel giorno del 64esimo compleanno. Ad attirare l'attenzione di fan e follower, però, è stato un altro dettaglio: le labbra rosse e gonfie dell'attrice. Cosa c'è dietro?

Il rapporto di Sharon Stone con la chirurgia

L'attrice, diva dei red carpet e icona del panorama cinematografico, agli eventi di gala sa imporsi con il suo stile glamour. Ma sui social non ha problemi a mostrarsi struccata, senza filtri, in vesti casalinghe e casual. È una donna in pace con la sua età e che vive serenamente il rapporto col tempo che passa, perché non ne è ossessionata. A questa pace interiore ci è arrivata col tempo, in passato non sempre è stato così. Anche lei ha sperimentato il peso degli stereotipi, che l'hanno spinta verso scelte di cui si è pentita, che le hanno anche fatto rischiare la vita.

Sharon Stone, Oscar 2023

La neo 64enne ha ammesso di essere andata incontro a seri problemi di salute, a causa delle conseguenze dell'abuso di botox e filler: ha avuto un ictus nel 2011 e un'emorragia cerebrale che le hanno fatto rivedere le priorità della vita, le cose davvero importanti. Da allora ha rinunciato alla chirurgia estetica, andando controcorrente rispetto alla tendenza che spopola tra le star hollywoodiane. Lei si è scagliata contro questo sistema malato, che penalizza le attrici di una certa età e chiede alle donne un aspetto perennemente giovane che è del tutto impossibile.

Sharon Stone, Grammy 2023

Le "nuove" labbra di Sharon Stone

Sharon Stone non ha paura di invecchiare, è serena, si sente a proprio agio nella sua età e sa che non è un numero a definirla. Non vuole più cedere alle convenzioni hollywoodiane, che rendono le donne schiave di stereotipi di perfezione ed eterna giovinezza del tutto malsani. Velatamente, ha rivolto ancora la sua critica al sistema, con la foto condivisa sui social nel giorno del compleanno.

Sharon Stone su Instagram nel giorno del compleanno

Ha scioccato fan e follower mostrando loro delle "nuove" labbra, a prima vista il risultato di un intervento chirurgico eccessivo e drastico: labbra rosse, gonfie e carnose come quelle che spopolano al momento tra le celebrities. Nella didascalia ha scritto: "L'ho fatto. Finalmente. Per il mio compleanno sono andata a Hollywood. A volte ottieni esattamente quello che desideri". La bocca gigante è in realtà stata realizzata utilizzando delle caramelle gommose.

Sharon Stone senza filtri su Instagram

Il gesto della 64enne ironizza proprio sugli eccessi della chirurgia e gli stravolgimenti del proprio aspetto: nel mondo dello spettacolo qualcuno può erroneamente pensare che l'unica strada per avere successo e sfondare sia omologarsi, essere perfetti e impeccabili, allinearsi ai canoni di bellezza. I fan hanno colto l'ironia e hanno commentato il look estremo: "Davvero molto naturale", "Differenza appena percettibile" hanno scritto.