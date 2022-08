Sharon Stone in copertina a 64 anni: “Dopo l’ictus non faccio più ritocchi estetici” Sharon Stone ha conquistato due nuove copertine a 64 anni e, oltre a posare meravigliosa in giallo e in blu, ha anche parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. Dopo l’ictus del 2001 rifiuta ogni tipo di ritocco, andando in controtendenza rispetto alle convenzioni hollywoodiane.

A cura di Valeria Paglionico

Sharon Stone sulla copertina di Vogue Arabia

Sharon Stone potrà pure aver raggiunto i 64 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Piuttosto che nascondere in modo ossessivo i segni dell'avanzare del tempo come fanno la maggior parte delle star hollywoodiane che hanno superato gli anta, lei ha deciso di celebrare le piccole imperfezioni legate all'età. Non sorprende, dunque, che durante l'ultima estate abbia posato prima in topless e poi in bikini, rivelando una forma fisica impeccabile (anche se con qualche piccola e naturale imperfezione). Nelle ultime ore ha conquistato una nuova copertina: oltre a lasciarsi immortalare in versione glamour, la diva ha anche parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica.

I look di Sharon Stone in copertina

Vogue Arabia ha dedicato due copertine a Sharon Stone, diva senza tempo che non ha paura dell'avanzare dell'età. Per l'occasione ha sfoggiato due diversi look eleganti e glamour, mettendo in risalto il suo innato fascino e la sua naturale bellezza. Nella prima foto ha puntato sull'esuberanza di Dolce&Gabbana con un maxi abito giallo, un modello di taffettà con una enorme gonna a balze, le maniche a sbuffo e lo scollo a barca. Nel secondo scatto ha preferito la sinuosità di Zuhair Murad: il vestito è un monospalla blu cobalto in pieno stile dea, un modello col maxi spacco laterale e un mantello sulla spalla, decorato all-over con paillettes e ricami preziosi.

Sharon Stone e il rapporto con la chirurgia estetica

Il servizio fotografico glamour pubblicato da Vogue Arabia è stato accompagnato anche da un'intervista esclusiva. Sharon Stone ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, spiegando che, sebbene in passato si fosse sottoposta a dei trattamenti anti-age, oggi rifiuta ogni tipo di ritocchino. Le sue parole sono state: "Ci sono stati periodi in cui ho fatto cose del genere, poi ho avuto un ictus e un'emorragia cerebrale di nove giorni e ho dovuto fare più di 300 dosi di botulino e filler per far risalire quel lato della mia faccia". Oggi, dunque, ha deciso di dire addio a punturine e filler perché le considera procedure dolorose a cui bisogna sottoporsi solo in caso di un reale bisogno. A 64 anni non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani ed è determinata a non conformarsi agli ideali di bellezza comunemente accettati a Hollywood.