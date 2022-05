Sharon Stone, la diva di Cannes: non nasconde le rughe e mostra le gambe con l’abito di cristalli Sharon Stone ha sfilato sul red carpet di Cannes fasciata in un abito verde smeraldo ricoperto di cristalli, con maxi spacco: la 64enne è la diva della kermesse.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Quello di Crimes Of The Future, è stato uno dei red carpet più glamour del 75esimo Festival di Cannes. La proiezione del nuovo film di David Cronenberg si è svolta al Palais des Festivals lunedì, in presenza del regista e del cast. Erano dunque presenti gli attori Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart, ma hanno partecipato all'evento anche tanti ospiti di fama mondiale. Hanno sfilato in total black sia Emily Ratajkowski che Maggie Gyllenhaal, c'erano Tina Kunakey con Vincent Cassel e nuovamente anche Sharon Stone.

Sharon Stone si impone sul red carpet

Un'occasione di gala come il Festival di Cannes merita sicuramente un look di alto livello e le celebrities che stanno sfilando in queste sere stanno dando il meglio, certo ciascuna a proprio modo (anche se ovviamente non è mancata qualche caduta di stile). I red carpet hanno visto tocchi di eleganza e raffinatezza tra tulle, seta piume e cristalli, c'è stato chi ha puntato sulla sensualità come Emily Ratajkowski e chi si è imposto con la semplicità per esempio Carla Bruni. Qualcuno ha voluto stravolgere le "regole" tradizionali azzardano un paio di shorts: ma se sei Marion Cotillard puoi permetterti anche questo. E c'è anche chi da sempre dell'ostentazione del glamour non sa proprio cosa farsene, preferendo look genderless e uno stile punk controcorrente, come Tilda Swinton, incarnazione di unicità. Sharon Stone è riuscita a imporsi col suo fascino senza età: quello di una donna libera e perfettamente in pace con se stessa e i propri 64 anni.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Sharon Stone incanta Cannes

L'attrice ha incantato il red carpet nella serata del 22 maggio, quando ha preso parte alla proiezione di Forever Young (Les Amandiers). La 64enne ha catalizzato l'attenzione di tutti con un abito coloratissimo e con una particolarità originale: una pomposa e ampia gonna staccabile. L'ha rimossa proprio davanti ai fotografi. La Maison che ha realizzato per lei l'abito "trasformabile" è Dolce&Gabbana, il brand che ha continuato ad accompagnarla anche nel secondo red carpet della kermesse.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Sharon Stone diva senza età

L'attrice ha catalizzato l'attenzione con un fascino naturale che la contraddistingue sin dagli esordi. Ma se all'inizio della carriera era un'icona di sensualità e spregiudicatezza, oggi a 63 anni è l'incarnazione della gioia di vivere, della libertà di essere piuttosto che di apparire, lontano dagli schemi. Sharon Stone ha affrontato un'esperienza che l'ha molto cambiata e da cui ha imparato molto: è stata colpita da un ictus e le erano state date poche possibilità di sopravvivenza e di tornare come prima. Da allora il suo rapporto con il tempo è cambiato: lo vive con serenità e gratitudine, non ha paura di invecchiare, si sente bella e potente nella sua età, senza il bisogno di piacere a tutti i costi assecondando i gusti altrui.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Sharon Stone ha sfilato con un abito verde smeraldo impreziosito da motivo in velluto con stampa leopardata fatta di cristalli Swaroski applicati. Il corpetto ha lo scollo a cuore senza spalline e la gonna presenta maxi spacco e lungo strascico posteriore. È una creazione personalizzata, realizzata su misura per lei da Dolce&Gabbana. Verdi anche i sandali, a effetto metallizzato, con plateau e cinturino alle caviglie. L'attrice da tempo porta i capelli corti, un taglio sbarazzino che le dona molta freschezza grazie a un effetto quasi spettinato. Unico tocco di make up sul viso: un filo di rossetto rosso. Immancabili i gioielli, per dare un tocco di luce all'outfit. È lei la diva di questa edizione della kermesse.