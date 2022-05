Sharon Stone, la più bella di Cannes con l’abito-maiolica che si trasforma sul red carpet Ieri sera a Cannes è andata in scena la prima di Forever Young (Les Amandiers) e a incantare il pubblico sul red carpet è stata Sharon Stone. La diva ha sorpreso tutti con un originale abito maiolica con la gonna “staccabile” che le ha permesso di cambiarsi di fronte i fotografi.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Cannes e fino al prossimo 28 maggio saranno moltissimi i registi che presenteranno i loro nuovi film in anteprima mondiale. Ieri sera si è tenuta la prima di Forever Young (Les Amandiers) e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. La più originale e audace è stata Sharon Stone, apparsa meravigliosa in un coloratissimo e sontuoso abito a fantasia maiolica. La sua particolarità? Al di à della stampa variopinta, aveva la gonna "staccabile" che le ha permesso di cambiare look in pochi minuti di fronte ai fotografi.

Chi ha firmato l'abito "trasformabile" di Sharon Stone

Sharon Stone ha dominato il red carpet del Festival di Cannes, dando prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe giovanissime: a 63 anni è riuscita a distinguersi per bellezza e stile, confermandosi una diva indiscussa e senza tempo. Per sfilare sul red carpet si è affidata all'originalità di Dolce&Gabbana, la Maison che ha firmato per lei un abito "trasformabile".

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Si tratta di un modello a fondo bianco decorato con delle stampe sui toni del blu ispirate alle maioliche: ha una sopragonna pomposa e maxi che copre un tubino lungo fino ai piedi con le spalline larghe, il bustier strutturato e la gonna fasciante. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali blu col tacco a spillo e dei preziosi orecchini in diamanti e zaffiri.

Leggi anche Marion Cotillard rivoluzionaria a Cannes: sul red carpet sfida il dress code e indossa gli shorts

Sharon Stone si fa staccare la gonna sul red carpet

Perché c'erano due "valletti" con Sharon Stone

Qual era la particolarità del look di Sharon Stone? Poteva trasformarsi in pochi secondi. L'attrice ha infatti calcato il tappeto rosso al fianco di due elegantissimi valletti. Se all'inizio non si capiva bene quale fosse il loro dopo, poco dopo la prima sfilata è stato tutto più chiaro: l'hanno aiutata a staccare la sopragonna dall'abito. Il risultato? Ha cambiato look in pochi secondi, apparendo meravigliosa e sensuale nel suo vestito a tubino. Chi direbbe che la diva ha raggiunto i 63 anni? Nonostante il tempo che passa, riesce ancora a sorprendere e a lasciare tutti senza fiato con la sua bellezza senza tempo e il suo sorriso smagliante.