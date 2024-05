video suggerito

Cher e Demi Moore regine dell’amfAR Gala 2024: tutti i look sul red carpet a Cannes A Cannes 2024 va in scena la 30esima edizione dell’amfAr Gala, evento glam organizzato per raccogliere fondi da donare alla ricerca contro l’AIDS e la prevenzione dell’HIV. Ecco i look più belli sul red carpet della serata, condotta da Demi Moore e allietata dalla performance di Cher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Cher e Demi Moore

Come ogni anno al Festival del Cinema di Cannes è andato in scena l'amfAR Gala serata glam sul cui red carpet sfilano molte delle star di Hollywood che si trovano al Festival per presentare i loro film e diverse celebrities invitate dai marchi sponsor dell'evento che acquistano i posti per l'evento di beneficenza. Il Gala dal 1985 ha raccolto quai 900 milioni di dollari utilizzati per supportare la ricerca sull'AIDS e la prevenzione dell'HIV. A condurre la 30esima edizione dell'amfAR è stata Demi Moore, meravigliosa in bianco, già a Cannes per presentare il film The Substance, mentre durante la serata gli ospiti hanno potuto ammirare l'esibizione di Cher. Sul red carpet hanno poi sfilato Heidi Klum con la figlia Leni, avuta da Flavio Briatore, Andie MacDowell, Winnie Harlow, Bianca Balti e Diane Kruger. Tra candidi abiti drappeggiati, sensuali longdress con maxi spacchi e originali modelli "metallici" ecco i look più belli della serata di Gala.

Drappeggi e maxi spacchi per Winnie Harlow e Demi Moore

Regina della serata è stata Demi Moore, che ha conquistato tutti con un abito da dea in bianco candido drappeggiato, con profonda scollatura, dalle linee morbide e impreziosito con torchon coperti di cristalli. L'attrice ha scelto poi un'acconciatura con capelli raccolti, illuminando il décolleté con un collier dal diamante a goccia, in pendant con gli orecchini.

Demi Moore

Drappeggi e maxi spacchi hanno caratterizzato anche lo splendido abito da sera, firmato Vivienne Westwood Couture, della modella Winnie Harlow, che nel look mescola sensualità e romanticismo, grazie al vestito in seta rosa pallido con corsetto che lascia le spalle nude. Ai piedi sandali in satin cipria avvolgono la caviglia, mentre il volto è incorniciato da orecchini di diamanti con componenti che ricordano la forma di un fiocco di neve.

Winnie Harlow in Vivienne Westwood Couture

Paris Jackson, figlia della popstar Michael Jackson, all'amfAR 2024 ha sfilato con un look dal sapore dark, con gonna asimmetrica a strascico e corpetto realizzato attraverso l'intreccio della seta in torchon che creano un intricato disegno sul corpetto. Lunghi opera gloves in satin nero aggiungono un tocco trendy all'outfit, mentre i gioielli diamanti e oro di Pasquale Bruni donano un tocco di luce al look scuro. Completano lo stile per la serata un paio di sandali con plateau di Santoni.

Paris Jackson

Bianca Balti e Diane Kruger con gli abiti "metallici"

Il metallic trend, ovvero la tendenza degli abiti realizzati in argento o con dettagli e decori che fanno sembrare il vestito simile a un'armatura di metallo, ha letteralmente spopolato sulle ultime passerelle di Milano e Parigi, per questo molte star all'amfAR Gala 2024 hanno sfoggiato abiti silver e a effetto metallic.

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

La più bella della serata è stata senza dubbio Bianca Balti, splendida con il suo tubino bustier in argento di Dolce&Gabbana, abbinato a clutch rigida squadrata coperta di cristalli Swarovski e gioielli di diamanti. Un look simile, ma con abito corto, è stato scelto dalla modella Isabeli Fontana, cha ha sfilato con uno scultoreo mini dress strapless coperto di cristalli.

Isabeli Fontana

Metallic mood anche per Diane Kruger che, a differenza delle colleghe, non sceglie l'argento ma punta su un abito a sirena verde acido, con strascico e fiocco sulla parte posteriore, reso unico dal tessuto che sembra stropicciato e bagnato. Il wet look torna anche nell'hairstyle, l'attrice sfoggia infatti un'acconciatura con onde retrò e completa l'outfit con preziosi orecchini pendenti in smeraldi e diamanti.

Diane Kruger

Bella Thorne

Natasha Poly in Dolce&Gabbana

I look total black di Cher e Andie MacDowell

Andie MacDowell

Cher

Piume e ruche sul red carpet dell'amfAR

Elsa Hosk

Coco Rocha

Leni e Heidi Klum

Gli abiti appuntiti di Toni Garrn e Julia Restoin Roitfeld

Toni Garrn

Julia Restoin Roitfeld