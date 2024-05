Charlotte Casiraghi regina di semplicità a Cannes 2024: sfila in bianco e con i messy hair

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la 77esima edizione del Festival di Cannes, evento attesissimo nel mondo del cinema che quest'anno fino a sabato 25 maggio vedrà attori e registi di fama internazionale presentare i loro film in anteprima. Ieri non è stato solo il turno di Paolo Sorrentino con Parthenope ma anche di Marcello Mio di Christophe Honoré. Gli ospiti famosi che hanno calcato il red carpet sono stati moltissimi, prime tra tutte le protagoniste della pellicola Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve, ma ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Charlotte Casiraghi, rappresentante della Royal Family del Principato di Monaco che ormai da anni considera la sfilata alla Croisette un appuntamento fisso: ecco cosa ha indossato per l'apparizione mondana.

Il candido look di Charlotte Casiraghi

Accanto agli atleti con la loro fiamma olimpica, sul tappeto rosso della prima di Marcello Mio c'era anche Charlotte Casiraghi. Da anni ambassador della Maison Chanel, anche questa volta ha puntato sulla nota griffe francese, per la precisione su un look Couture della collezione Spring/Summer 2020.

Charlotte Casiraghi in Chanel

La principessa ha indossato un lungo abito candido, un modello plissettato con le spalline larghe, dei bottoni gioiello sul petto e una gonna lunga e scampanata con un maxi spacco frontale arricchito da uno strato di tulle in tinta. Non ha rinunciato a degli ulteriori dettagli sparkling, dagli orecchini pendenti di cristalli alla mini bag tempestata di strass argentati (tutto sempre di Chanel).

Chanel collezione Couture S/S 2020

Charlotte Casiraghi, l'hair look da avere è spettinato

Charlotte Casiraghi ha scelto un look minimal anche in fatto di make-up: ha colorato le labbra con un filo di rossetto rosa, mentre sugli occhi ha usato solo un velo di mascara. In molti non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza con la nonna Grace Kelly, esaltata proprio da un trucco tanto naturale.

Il beauty look di Charlotte Casiraghi

Cosa dire, invece, dei capelli? Per lei niente acconciature elaborate o pieghe originali, ha preferito i capelli sciolti e dall'effetto messy, ovvero finto spettinato, come se non li avesse spazzolati prima di uscire. Insomma, la principessa è "una di noi" ed è proprio questa sua semplicità che la rende tanto amata: è il simbolo della bellezza che non ha bisogno di artifici per emergere.