Leni Klum a Cannes 2024: la figlia di Flavio Briatore sfila con mamma Heidi sul red carpet dell'amfAR Gala Heidi Klum, top model iconica, ha sfilato insieme alla figlia Leni, avuta dal manager Flavio Briatore, in occasione del debutto della figlia sul red carpet di Cannes: un momento da ricordare, anche grazie a due abiti diversissimi.

A cura di Arianna Colzi

Heidi e Leni Klum

Mamma e figlia incantano il red carpet. Heidi e Leni Klum sono più affiatate che mai al Festival di Cannes in occasione del tradizionale amfAR Gala, l'evento di beneficenza che si tiene ogni anno sulla Croisette. L'ex top model e la figlia ventenne avuta dal manager Flavio Briatore hanno sfoggiato due stili completamente diversi e contrastanti: mentre la madre ha optato per un abito ricco di ruches, la giovane modella era raggiante in un abito nero a rete. Per quest'ultima si tratta del debutto sul red carpet del Festival e quale migliore compagnia se non la madre.

Leni Klum debutta a Cannes con la madre Heidi

Heidi Klum, top model simbolo degli anni Novanta e icona assoluta, ha accompagnato la figlia Leni al suo primo red carpet a Cannes. In occasione dell'evento amfAR, l'ex modella era splendente con un mini abito rosa pesca il cui strascico dava vita a una silhouettes da sirena: la particolarità di questo vestito firmato Lever Couture è proprio il suo essere completamente realizzato con ruches e volant, un vero sogno.

Leni Klum in Raissa Vanessa e Heidi Klum in Lever Couture

Leni Klum, invece, che da anni segue le orme della madre sfilando e posando per grandi brand, ha optato per un total black senza però scegliere il minimalismo a cui spesso questo colore si associa. L'abito a rete firmato Raissa Vanessa Primavera 2024 si abbinava a un paio di guanti da sera anche questi con la stessa texture: l'effetto trasparente della mise non era affatto see-through perché sul seno e sotto il bacino un insieme di fiori neri copriva décolléte e la vita. Un contrasto quello tra madre e figlia accentuato anche dai capelli, con la giovane modella che ha optato per un castano scuro, mentre la madre ha mantenuto il suo celebre biondo rame. Il vestito aderente comprendeva anche sottili spalline con il décolléte impreziosito da un collier di gemme che illuminava il volto di Leni Klum. Un debutto davvero da sogno.

Leni Klum sul red carpet dell'amfAR Gala