Melissa Satta e Matteo Berrettini, primo red carpet insieme: a Cannes vestono coordinati in bianco Matteo Berrettini e Melissa Satta sono arrivati insieme all’amFAR Gala di Cannes, dove hanno dimostrato un’affinità di stile con completi candidi gemelli.

A cura di Beatrice Manca

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno calcato il primo red carpet insieme, dimostrando che la loro relazione è più solida che mai. La coppia ha scelto di debuttare di fronte ai fotografi al Festival del Cinema di Cannes, precisamente all'amfAR Cannes, l'annuale galà di beneficienza. Il campione di tennis e la conduttrice tv hanno dimostrato un'affinità stilistica impeccabile con candidi look coordinati.

Il primo red carpet di coppia di Melissa Satta e Matteo Berrettini

La storia d'amore tra il campione di tennis, 26 anni, e la showgirl, 37 anni, ha infiammato i rotocalchi per tutta la primavera. I due hanno condiviso la prima foto insieme ad aprile, mentre erano in vacanza insieme, e da allora sono inseparabili. La coppia non è stata risparmiata dagli hater: Melissa Satta ha dovuto difendersi da chi la accusava di ‘distrarre' il tennista. Ora arriva il primo red carpet di coppia dove hanno voluto sottolineare il loro legame vestendosi (quasi) uguali: completo con giacca doppiopetto per lui, tailleur con i pantaloni per lei.

Melissa Satta in Stella McCartney, Matteo Berrettini in BOSS

Per la precisione, Berrettini ha scelto un abito color panna firmato BOSS, brand di cui è ambassador, completando il look con una camicia bianca e un paio di scarpe nere.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Il look total white di Melissa Satta

Cosa c'è di più chic di un tailleur pantalone? Melissa Satta lo conferma e indossa un completo bianco ottico con giacca e pantaloni firmato Stella McCartney. La showgirl ha completato l'outfit con una mini bag e pump argento di Roger Vivier. Elegante sì, ma senza rinunciare a un tocco di sensualità: la giacca, indossata senza camicia, lasciava in mostra la profonda scollatura illuminata dai preziosi gioielli Chopard. Scommettiamo che Satta e Berrettini diventeranno la power couple della moda?