Melissa Satta e Matteo Berrettini, il primo selfie di coppia è coi cappellini coordinati Melissa Satta e Matteo Berrettini sono a Miami: hanno con diviso sui social il primo selfie di coppia.

A cura di Giusy Dente

Matteo Berrettini è in crisi? Il tennista non sta attraversando un periodo facile, sportivamente parlando, mentre sul fronte sentimentale le cose vanno decisamente meglio. Il 26enne sta frequentando da alcuni mesi Melissa Satta e i due ormai non si nascondono più. Dopo i primi avvistamenti "rubati" e le uscite alla luce del sole, è arrivata anche la prima foto sui social.

Matteo Berrettini e Melissa Satta stanno insieme

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono la coppia del momento. L'ufficializzazione della love story risale al mese scorso, dopo diversi avvistamenti: il tennista era tra gli invitati alla festa di compleanno dell'ex velina. Lei lo ha voluto accanto nel party organizzato per celebrare i 37 anni, assieme al resto degli amici. In questi giorni lei è volata a Miami da lui.

Il tennista è stato alle prese con importanti appuntamenti sportivi, ma le prestazioni in campo sono state deludenti. Qualcuno ha attribuito la crisi del 26enne proprio alla relazione appena nata, che lo starebbe come "distraendo" dalla carriera. Lui stesso, offeso da certe insinuazioni, ha voluto smentire, spiegando che il tennis resta la sua strada ma ciò non toglie che, come ogni ragazzo della sua età, voglia anche altro nella vita.

Proprio a Miami, i due ne hanno approffittato per trascorrere insieme più tempo possibile. La vacanza al mare sembra li abbia uniti ancora di più ed è arrivato anche il primo selfie di coppia sui social. Il tennista e la showgirl sono in spiaggia, baciati dal sole. erre sulla testa e lei gli stampa un bacio sulla guancia.